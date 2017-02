Jõulude jätk: pikalt hilinenud Hiina saadetised jõudsid Eestisse

Omniva kirja- ja tolliteenuste juhi Eduard Sauli sõnul on Hiinast saabuvate saadetiste hulk võrreldav jõulueelse tippajaga.

«Reageerisime olukorrale kiiresti ning praegu vormistame saadetisi ümber maksimumvõimsusel. See tähendab, et iga päev saadame postkontoritesse ja kandevõrku jõuludele ligilähedasi mahtusid,» ütles ta.

Tema sõnul võib saadetiste tulv välismaalt jätkuda mitu nädalat ning sel ajal teeb Omniva kõik endast sõltuva, et saadetiste töötlemisega kiiresti ühele poole saada.

Jõuluaegsete hiigelmahtudega seoses on Eestisse saabuvate saadetiste hulgas ka pakke, mis on teele pandud juba detsembri esimeses pooles. Sauli arvates on kahetsusväärne, et saadetised on eksporditerminalis või mõnes vahejaamas nii pikalt viibinud.

Samuti on tema sõnul esinenud juhtumeid, kus mõni pikalt teel olnud saadetis on oma teekonnal märjaks saanud ning läbi vettinud. Sel puhul on tõenäoliselt tegemist juhtumiga, kus pakk on lennuväljal lennukile laadimisel saanud niiskuskahjustusi.

«Kui saadetis on seetõttu tõsiselt kahjustada saanud, tuleks vastava kaebusega pöörduda saatja poole,» selgitas Saul. Saatja (näiteks e-pood, kust kaup on tellitud) pöördub seejärel juba päritoluriigi posti poole ja esitab kahjunõude avalduse. Hüvitis makstakse saatjale, kel on omakorda õigus loovutada kompensatsioon paki saaja kasuks või hüvitada talle saadetise väärtus.

Omniva sõnul tasub Hiina saadetiste kiiremaks kättesaamiseks need võimalusel pakiautomaati tellida. Ettevõte pakub üheeurose lisatasu eest võimalust Hiina veebipoest Aliexpress tellida pakid otse pakiautomaati.

Ettevõtte kinnitusel jõuavad Eestisse pakid igal juhul sama kiiresti, kuid valides postkontori asemel pakiautomaadi, on transport sorteerimiskeskusest ning teavitamine paki saabumisest märgatavalt kiiremad.