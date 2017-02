Kaks Eesti reisifirmat sattus musta nimekirja

20. jaanuariks tuli reisiettevõtjatel esitada tarbijakaitseametile 2016. aasta neljanda kvartali pakettreiside kogumüügi aruanne ja prognoos 2017. aastaks. Astroleon OÜ ja Kihnurand AS jätsid aruande esitamata, mistõttu amet pani nad musta nimekirja.

Aruanded on tarbijate majandushuvide kaitse oluline komponent, kuna neist saab amet teavet, mis aitab hinnata ettevõtte tagatise piisavust. Tagatis on piisav juhul, kui tarbijate ees võetud kohustused on igal ajahetkel tagatissummaga kaetud.

Aruande esitamise kohustus oli 278 ettevõtjal, selle jättis esitamata vaid kaks neist. Seega on ameti hinnangul üldiselt reisiettevõtjad oma aruannete esitamisel kohusetundlikud.

Must nimekiri on abivahend tarbijatele, kes soovivad enne reisi ostmist kontrollida firma usaldusväärsust. Tarbijakaitseametil ei ole võimalik hinnata nende ettevõtete tagatisraha vastavust, mistõttu on ametil õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest.

Vaata musta nimekirja ning soovitusi, mida reisi ostmisel silmas pidada.