E-sigarettide täitevedelikud pannakse maksu alla

Valitsus kiitis heaks alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega ühtlustatakse 2018. aastast tubaka ning alternatiivsete tubakatoodete, sealhulgas e-sigarettide aktsiisimäärad.

«Peamised muudatused seonduvad alternatiivsete tubakatoodete aktsiisimäära ühtlustamisega tavaliste tubakatoodete kõrval. Sellised tooted on alternatiiviks tavalistele sigarettidele ning ei pruugi olla tervisele ohutud,» ütles rahandusminister Sven Sester.

Seaduseelnõu muudatuste eesmärk on tema sõnul rahva tervise kaitse ning konkurentsi tagamine tubakaturul. Tubaka ja alternatiivsete tubakatoodete aktsiisimäärad on ühtlustatud Lätis, Soomes ja mitmetes teistes Euroopa riikides.

Alternatiivne tubakatoodete alla kuuluvad näiteks e-sigarettide täitevedelik, vesipiibutubakat asendavate aurukivide maitsestamiseks kasutatav vedelik, tubaka tahke aseaine (näiteks aurukivid) ja muud.

Nende toodete aktsiisimäär on eelnõu kohaselt 0,2 eurot tubakavedeliku milliliitri või ka milligrammi kohta, kui toode on geeljas. Tubaka tahke aseaine aktsiisimäär on sarnane suitsetamistubaka aktsiisimääraga, mis on 76,84 eurot kilogrammi kohta.

E-vedelikke maksustatakse näiteks Itaalias, Portugalis, Rumeenias, Ungaris, Soomes, Sloveenias, Kreekas ja Lätis. Soome ja Ungari alustasid maksustamisega sel aastal. Soomes on aktsiisimäär 0,3 eurot milliliitri kohta. Tarbijale, kes kasutab näiteks 10 milliliitrit tubakavedelikku nädalas, tähendab see lisakulu kuni 2,4 eurot nädalas.

Lisaks ühtlustatakse eelnõuga sigarite ja sigarillode aktsiisimäära teiste tubakatoodetega läbi kahekomponendise aktsiisimäära kehtestamise. 2018. aastast on sigarite ja sigarillode aktsiisimäär 151 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta ja 10 protsenti nende maksimaalsest jaehinnast.

Mitmeid muudatusi tehti ettevõtja halduskoormuskulude vähendamiseks ja maksuhalduri töö lihtsustamiseks. Tubakatoodete maksumärkide üle paberipõhine arvepidamine asendub elektroonilise andmekogu abil arvepidamisega, mis lihtsustab ka maksuhalduri tööd. Edaspidi ei pea ettevõtja trükkima aktsiisikauba veoks nõutavat saatelehte elektroonilisest andmekogust. Maksuhaldur kontrollib saatelehe olemasolu elektroonilisest süsteemist.

Kaotatakse notariaalselt kinnitatud dokumendi esitamise nõue aktsiisilao territooriumi ja hoone kasutamise õiguse kohta, sest maksuhaldur saab vajaliku teabe vastavast elektroonilisest andmekogust.

Eelnõu mõju maksulaekumistele on 2018. aastal ligikaudu 1,1 miljonit eurot. ​Aktsiisiseaduse muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2018.

E-sigareti müüjad: muudatus on läbimõtlemata

E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimehe Ingmar Kure arvates on e-sigarettide võrdsustamine suitsudega saatuslik viga, kuna nende ohutust võrreldes tavasigaretiga tõendavad mitmed uuringud. Samas on eelnõu koostamisel arvesse võetud neid, mis e-sigarette halvas valguses näitavad.

«Paraku soovivad meie ametkonnad vältida võimalust vähendada oluliselt tubaka suitsetamisest tekkivaid kahjusid ning looritades oma kavatsusi tervisekaitse jutuga püütakse seadust rikkudes läbi suruda äärmuslikke meetmeid, mis määravad veipimise paratamatule hääbumisele,» tõdes ta.

E-sigarettide maksustamise eesmärk on tema arvates riigile laekuv tulu ning tõukab e-sigareti kasutajat tagasi tavatubaka poole. Seejuures nentis Kurg, et iga enneaegselt surnud (tubaka)suitsetaja vähendavat ka koormust pensionikassale.

«Plaanitav aktsiis oleks mõeldav ja õigustatud, kui hetkeolukorras oleks tavalise tubaka tarbimine kordades kallim kui e-sigareti tarbimine. Aktsiis tekitab ka e-sigareti ja tavalise tubaka vahele ebaõige konkurentsi,» ütles ta.

Ainus maksustamise alus ning komponent saaks tema arvates olla nikotiin. «Pakutud süsteem (0,2 €/ml kohta nii valmisvedelikele kui komponentidele sõltumata nikotiinisisaldusest) on ebaõiglane eeskätt nende suhtes, kes on loobunud tavatubakast ning liiguvad ka e-sigaretist loobumise poole, olles otsustanud vähendada nikotiinisisaldust kasutatavas vedelikus järk-järgult,» lisas ta.

Ka plaanitav aktsiisimäär on e-sigareti müüjate arvates kasutajatele ülikõrge, kuna tõenäoliselt tõstab see odavamate e-vedelike hinda üle 65 protsendi. Kuna aktsiis plaanitakse lisada ka baaskomponentidele, siis nende hinna tõus plaanitava aktsiisi valguses on Kure sõnul üle 1000 protsendi.