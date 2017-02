Loe, kui sageli poekliendid iseteeninduskassat petta üritavad

Rimi Eesti Food AS pressiesindaja Katrin Bats ütles ERR-i uudisteportaalile, et 19 kaupluse kohta esineb pettusi neljal kuni viiel korral kuus.

Prismadesse satub pahatahtlikke kliente suurusjärgus viis juhtumit kuus kaupluse kohta. «Taolisei juhtumeid esineb mõned korrad nädalas kaupluse kohta,» rääkis Prisma Peremarketi turvajuht Jekaterina Aljohhina.

Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik selgitas, et SelveEkspressi süsteem on väga töökindel ning pahatahtlikud inimesed, kes proovivad seda petta, jäävad vahele. Varguste osakaal on selvekassa ostude arvu arvestades seni olnud minimaalne.

Maxima avalike suhete juht Katja Ljubobratets sõnas samuti, et ostjad on ausad ning vaid üksikud on juhtumid, mil üritatakse iseteeninduskassast kaupa ära viia ilma selle eest maksmata. Seda takistavad nii kassade tehnoloogiline lahendus kui ka turvaväravad.

Ka Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido kinnitas, et pettusi on esinenud harva, pigem on tegu olnud tahtmatute eksimustega toodete skanneerimisel.