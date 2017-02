11 viga, mida teed toidupoodi külastades

Ei tee nimekirja. Tüüpiline olukord toidupoes – tiirutad mööda vahekäike ringi ning poetad korvi asju, mida arvad, et vaja oleks. Kuna kodused varud jäid varem üle vaatamata ning nimekiri koostamata, on huupi ostmise tagajärg käes. Nimekiri aitab aga vältida emotsioonioste ning liigset kulutamist. Lisaks toidukraamile ära unusta üle vaadata WC-paberi, puhastusvahendite jm varusid.

Ei kontrolli ostutšekki. On eriti tülikas, kui jõuad koju ning avastad, et müüja on kogemata üht toodet kaks korda kassast läbi löönud või oli mõni toode siiski kallima hinnaga, kui esiti arvasid. Kui kontrollid ostutšekki veel poes viibides, saad nende küsimustega tegeleda ning raha kiirelt tagasi saada.

Langed reklaami ohvriks. Vahel on kauplustesse näiteks riiuliotstesse pandud eripakkumisi. Need on eredate siltidega ning püüavad pilku, kuid sageli polegi soodushinnaga, nagu esmapilgul võiks arvata. Reklaami ohvriks satuvad ka lapsed, kes silmapaistvasse kohta seatud toodet kohe nõudma hakkavad. Jälgi hoolikalt hindu ning osta tooteid ainult siis, kui tingimata vaja on.

Ei kasuta kliendikaarti. Kui tegu on su kodule lähedal asuva poega, mida tihti külastad, on kliendikaardi omamine väga mõistlik. Aasta lõikes saad selle arvelt tõenäoliselt suure soodustuse. Ära jäta oma raha poodi ning liitu kindlasti kliendiprogrammiga.

Langed kahanevate pakendite lõksu. Pole saladus, et tootekaalud (näiteks jogurt, kohupiimakreem, jäätis, isegi šokolaad) on hakanud kõikuma. Võid olla küll harjunud liitrise jogurtipakiga või 100-grammise šokolaaditahvliga, ent vaata hoolikalt, kas toote kaal ikka on selline. Tootjad on seda põhjendanud sellega, et soovivad jätta pakendid samaks, ent mõne toote puhul on maht suurem või täidis raskem.

Unustad säilivustähtaega vaadata. Kuigi see tundub tülikas ja aeganõudev, tuleks piima- ja lihatoodete puhul siiski säilivustähtaegadesse süveneda. Kui toote parim enne kuupäev on homme, siis pole poodidel kohustust seda tähistada ning sa ise ei pruugi seda märgatagi. Kui tead, et ei jaksa seda toodet ühe päevaga ära süüa, siis tuleb säilivustähtaegade kontrollimine kasuks.

Küsi ja sulle antakse. Kui suundud poodi kindla toote järele, ent seda pole, siis küsi julgesti, kas kaup on otsas või millal peaks saabuma uus partii. Samuti võivad poed vahel arvesse võtta klientide tagasisidet toodete osas, mis neil veel müügil pole, ent mida kliendid tootevalikusse sooviks.

Ei võta soodusmüükidest viimast. Suuremate soodusmüükide ajal tasub kindlasti varuda tooteid, mille hinnad lüüakse alla ning mida saab sügavkülmikus mõnda aega säilitada. Palju soodusmüüke tehakse näiteks jaanuaris ning juunis enne jaanipäeva. Pühade hooaja lõpp on aga soodne võimalus soetada neist järelejäänud tooteid – näiteks jõuluehted hinnatakse jõulude järel alla ning on hea aeg neid tulevasteks pühadeks eriti odavalt soetada.

Ei tea hooajaliste viljade kohta. Isegi kui isu kimbutab, pole erilist mõtet raha kulutada puu- ja juurviljadele, mille hooaeg pole veel käes. Näiteks maasikate eest tuleb sügisel ja talvel palju raha välja käia, kuid nende maitse pole pooltki samaväärne kui hooajaliste maasikate oma. Nii kulutad raha vaid kaubale, mille maitseelamus pole seda väärt.

Külastad poodi valel kellaajal. Kõigil pole tõepoolest luksust valida aega, mil poodi minna. Oma närvide rahustamiseks tasub aga vältida kooli- ja tööpäevajärgseid tipptunde ning nädalavahetuse pärastlõunaid. Hommikuti või õhtuti poes käies võib samas ka ühe puuduse leida – mõned tooted pole veel valmis või on juba otsa lõppenud, näiteks soojad toidud või pagaritooted. Kui sulle need pinget ei paku, eelista kindlasti õhtust poodlemist.

Unustad poekoti. Kilekotiuputuse vältimiseks võiks kaasas kanda riidest kotti, mis on vastupidavam ning pikas perspektiivis kindlasti soodsam. Iga poeskäiguga kilekoti ostmine tekitab koju lõpuks suure kilekotihunniku ning igal korral käid selle eest ka raha välja.