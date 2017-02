Viis suurt kuluallikat, millest säästmine tõesti toimib

Esimene samm on aga koostada eelarve ning olla teadlik oma tuludest ja kuludest, muidu pole ka säästmisel suurt mõtet. Ilma selleta ei saagi teada, mille arvelt saaks säästa ning kas teed seda piisavalt.

Mille arvelt on vaja aga säästa ühel, ei pruugi olla teisel inimesel, kuna kulud on mõnes valdkonnas juba niigi väiksed. Kui püüad säästa kategoorias, mis hoiaks kokku pelgalt viis eurot kuus, siis sel ongi täpselt nii palju efekti. Aol.com koostas nimekirja suurimatest kuluartiklitest, mille arvelt peaks säästmine olema kõige tulusam.

Eluasemekulud. Koli väiksemasse majja või korterisse, hangi korterikaaslasi või üüri majast mõni tuba välja. Nii saad samal ajal tutvuda ja suhelda uute inimestega kui ka nende pealt lisaraha teenida. Kui sul on palju ruumi, ent sa ei vaja seda kõike, saadki selle arvelt säästa kasvõi korterikaaslastega eluaset jagades - jagatud üür on märksa väiksem kui üksi peaksid maksma.

Auto. Või isegi mitu autot? Kas mitme auto omamine on tingimata vajalik või saaks läbi ka ühega? Mida soodsam ja säästlikum auto, seda parem rahakotile. Kui vähegi võimalik, püüa läbi saada ilma autota, sest kütus ning kindlustus (võibolla ka parkimine) ei ole odav lõbu. Jalgsi või jalgrattaga käies on kasutegureid rohkem nii rahakotile kui ka omaenda tervisele.

Toit. Säästurežiimil peaks olema esimene samm loobuda väljas einestamisest, kohvi kaasa ostmisest kui ka valmistoidust. Toitude ja jookide omahind on ju alati kordades soodsam kui kusagilt mujalt ostes. Kodus toidu valmistamine on kahtlemata kõige odavam viis toidult säästa. Toidud ei pea olema sugugi keerulised ega nende valmistamine aeganõudev, kui kasutad põhitoiduaineid nagu riis, kartul, liha, teraviljad, puu- ja köögiviljad.

Sõltuvused. Kas kulutad igapäevaselt raha suitsudele, karastusjookidele või maiustustele? Arvuta kokku, kui palju neile kulutamine aastas maksma läheks ning mida saaksid selle rahaga teha. Säästmine ei peagi olema kerge, kuid oluline samm raha kokkuhoiu suunas on vabanemine sõltuvustest või lemmiktoodetest, mis päev-päevalt rahakotti aina suurema augu närivad.

Uued asjad. Igapäevaselt lisandub poelettidele uusi huvitavaid tehnikavidinaid, ahvatlevat toidukraami, kauneid aksessuaare jpm, mis aina enam tarbima ahvatlevad. Ka see on kriitiline koht, kus tuleks läbi mõelda, kas sul on uut nipsasja kindlasti vaja. Kas saaksid ka ilma selleta hakkama või mitte? Toidu- ja kosmeetikavarude puhul on näiteks hea nipp lubada endale midagi uut alles siis, kui kapid on tühjaks söödud ning kõik kreemituubid, šampooni- ja lõhnaõlipudelid viimse piisani tühjendatud. Kodus tasub vahel võtta kapid ette ning hakata järjest sinna kogunenud kuivaineid, maitseaineid, külmutatud tooteid jm igapäevaselt ära kasutama, käies poes vaid värske toidukraami järel.