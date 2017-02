TOP10: need on Eesti kõige populaarsemad Facebooki lehed

Möödunud aasta viimase kuu seisuga on Facebooki suhtlusvõrgustikul 1,79 miljardit aktiivset kasutajat, kirjutab tehnoloogiaportaal Geenius.

Kahjuks ei ole Facebook avalikustanud kasutajate kohta käivat täpset statistikat ehk me ei tea, kui palju neist kasutajatest on eestlased. Küll aga on meil võimalik tuua lugejateni Eesti kõige populaarsemate Facebooki fännilehtede paremik.

Top10 eestlaste poolt enim külastatud Facebooki lehed on:

1. Postimees 148 694

2. Eestlased Facebookis 129 895

3. Meeldib.ee 114 537

4. Delfi 111 363

5. SkyPlus 104 180

6. Toomas Hendrik Ilves 102 508

7. Telia Eesti 101 438

8. Samsung Eesti 95 314

9. AVASTA.me 89 323

10. Õhtuleht 86 954