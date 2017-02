Lugeja küsib: miks ei lase Finnair Swedbanki kaardiga maksta?

«Püüdsin osta Swedbanki krediitkaardiga Finnairi lennupiletit, ent Swedbanki polnud üldse maksevariandina kirjas. Ka kliendiinfo telefonilt öeldi, et seda nad ei aktsepteeri ning nii on kogu aeg olnud. Tegu on ju Rootsi suurima pangaga, mispärast siis Soome lennufirma seda ei aktsepteeri?» küsis lugeja.