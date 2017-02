Seitse õppetundi rahast, mida rikkad on kõrva taha pannud

Kuna rikkaks ei jääda igaveseks, peab oskama ka tehtut säilitada. Mõned maailma jõukamad inimesed jagavad Entrepreneur’ saidi vahendusel nõuandeid ja tõdemusi, mida on nad rahaga majandamise osas õppinud.

Raha võrdub vabadusega. Nii ütles edukas Kanada ärimees ning Shark Tank’i investor Kevin O’Leary. Raha eest ei saa küll vabadust osta, kuid piisav tagala annab vabaduse valida, mida elus teha ja korda saata. Oled oma tööst tüdinenud? Sul on vabadus sellest loobuda, kui tahad. Tahad minna Havaile puhkusele? Pole probleemi, valid ju oma aja ise. Tahad alustada uut äritegevust? Heade ideede ning vajalike kontaktide olemasolul võib ka see unelm tõeks saada. Mis aga juhtub, kui jääd haigeks? Saad lubada endale ravi parimate arstide poolt.

Investeeringutel tasub silma peal hoida iga päev. Rikkad mõtlevad alati vähemalt ühe sammu ette, nii jälgivad nad alati ka uusi investeerimisvõimalusi. Pole oluline, kas nad kuulevad mõnelt teismeliselt uue populaarse sotsiaalmeedia platvormi kohta või märkavad huvitavat toodet toidupoes. Tähtis on, et nad vaatavad alati selle pilguga ringi ning kuulavad, mida neile räägitakse, isegi kui investeeringuidee ei tundu neile esiti meeldiv.

Keerulistest investeeringutest võiks eemale hoida. Rikkad teavad, et on riskantne siduda end keerukate investeeringutega nagu riskifondid või hüpoteegiga tagatud väärtpaberid. Miks see nii on? Sedatüüpi investeeringud võivad peita endas mitmeid probleeme, mille üle ei saa kindlat kontrolli hoida. Rikkad hoiavad eemale kahtlastest ja komplekssetest investeeringutest, sest tihti püütakse nendega just neid investoreid, kes neist täielikult aru ei saa.

Säästlik tarbimine pole vähem olulisem kui teenimine. See ei tähenda küll, et iga senti peaks lugema, kuid kui hoiad ühelt valdkonnalt raha kokku, saad seda panustada teistesse investeeringutesse. Kui lennupilet esimeses klassis maksab näiteks 3000 eurot, ent äriklassi saaks 1000 eurot odavamalt, kumma valiksid? Kui hinnaerinevus on nõnda suur, ent mugavuses sellest ei kannata, on ebamõistlik selliseid kulutusi teha.

Investeeri kasvavasse varasse. Investor Tatiana Morales defineerib seda kui vara, millel on potentsiaal oma väärtust kasvatada, näiteks sularaha, aktsiad, võlakirjad ja kinnisvara. Kuna riided ja sõidukid nende alla ei kuulu ning pigem kuluvad kasutades, siis rikkad nende peale ka oluliselt ei raiska.

Ära pane kõike üht patta. Jõukad inimesed teavad, et pole tulus investeerida suurt osa või kogu oma vara ühte või kahte kohta. Seepärast on neil mitmekülgne investeeringuteportfell, mis võib sisaldada ka ettevõtete investeeringuid ja kinnisvara. Mitmekesisus ei tähenda pelgalt erinevaid firmasid, vaid ka valdkondi, näiteks jaemüük, tehnika ja ühe erandina kasvõi kiirtoit. Kui üks neist põrub, jäävad teised alles.

Rahakott ei näita inimese väärtust. Rikkurid teavad väga hästi, et raha eest ei saa osta armastust, sõpru, õnne ega austust. Seega mõistavad nad, et nende enese väärtust ei saa hinnata nende rahakoti paksuse järgi. Populaarne kirjanik Ken Solin esitas küsimuse, kummal on elus rohkem väärtust – kas üksildasel miljonäril või mehel, kes usaldab oma naist, veedab kvaliteetaega oma lastega, omab mitut head sõpra ning lööb kaasa vabatahtlikuna? See võrdlus paneb nii mõnegi rikkuri mõtlema.