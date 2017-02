Kuus põhjust, miks eelistada pakiautomaate

Pakiteenus on igal ajal kättesaadav. Omnival on 124 pakiautomaati, mis on paigutatud kõige käidavamatesse kohtadesse üle Eesti. Sten Argose sõnul ei pea pakiautomaadi teenust kasutades sõltuma postkontori lahtiolekuaegadest ega kulleri liikumistrajektoorist ning pakke saab kätte ööpäev läbi. „Statistika põhjal võetakse ligi 20 protsenti pakkidest välja peale kella 22, mis näitab, et päeva planeerimisel ei pea inimesed oma käike seadma postkontori lahtiolekuaegade järgi,“ lisas Argos. Pakile saab järele minna peale sõpradega ajaveetmist või lapse hilisest trennist toomist – kellaaeg ei ole enam kunagi paki kättesaamisel takistuseks.

Tellida saab kõikjalt. Pakiautomaadi teenus on niivõrd populaarne, et Eestis pakuvad praktiliselt kõik internetipoed võimalust tarnida tellimus pakiautomaati. Kuigi Omniva ei tea, mis on pakkide sees, võib erinevate partnerite pakimahtusid ning kaubakategooriaid vaadeldes levinuimaks kaubakategooriaks pidada kosmeetikat ja ilusegmenti laiemalt. Tarneviiside all tasub eelistada pakiautomaadi teenust eelkõige seetõttu, et see on kiire ja soodne ning jätab kliendile paki kättesaamisel valikuvabaduse.

Tarne on kiire ja odav. Kui saatja paneb paki automaati enne õhtust tühjendamist, siis jõuab see kohale juba järgmisel hommikul – sama kehtib tänu Omniva nobedatele kulleritele ka isegi Saaremaal ja Hiiumaal asuvate pakiautomaatide puhul. Omniva viib saabuvad pakid automaati esmaspäevast laupäevani hommikuti kella 7.30 ja 10.00 vahel. Omniva pakiäri juhi Sten Argose sõnul oleneb paki saatmise hind aga saadetise suurusest, nagu üldjuhul ka teiste pakiteenuste puhul. „Omniva pakub kolmes eri suuruses kappe, mis mahutavad kuni 64 sentimeetri pikkuseid ning 30 kilogrammi raskuseid saadetisi,“ täpsustas Argos.

Saadetis jõuab isegi Hiinast mugavalt otse pakiautomaati. Juba mõnda aega on Omniva üheeurose lisatasu eest pakkunud võimalust eestlaste lemmikveebipoest Aliexpress tellida pakid otse Hiinast pakiautomaati. Omniva kinnitusel jõuavad Eestisse pakid igal juhul sama kiiresti, kuid valides postkontori asemel pakiautomaadi, on transport sorteerimiskeskusest ning teavitamine märgatavalt kiiremad. Teenuse kasutamiseks tuleb end registreerida Omniva kodulehel, kust leiab ühtlasi juhendi, kuidas oma kaubad pakiautomaati tellida. Kindlasti tasub proovida maksu- ja tolliameti uut rakendust, millega saab üle 22 euro väärtuses tellimused tasuta, mugavalt ja kiiresti deklareerida.

Võimalik on postiteenuste ristkasutus. Pakiautomaatide puhul ei pea pelgama kui saadetise sihtkoha läheduses ei ole juhuslikult ühtegi teist automaati. Omniva vahendusel saab pakke ja kirju saata kõigi kolme teenuse jagamisega, nii et pakiautomaadist teele pandud saadetis võib jõuda kohale nii kulleriga kui ka postkontorisse ning vastupidi – seda kõike sama turvaliselt ja mugavalt.

Pakk on kindlates kätes. Kui võimalus, et postis läheb mõni pakk kaduma, on kaduvväike, siis pakiautomaate kasutades on selle tõenäosus veelgi madalam. Saadetis ootab adressaati turvalise metallukse taga ning vaatamata sellele, et automaadid asuvad õues, ei tasu karta, et vihm või lumi pakile liiga teeks. Ka klient on oma pakitoiminguid tehes ilmastikuolude eest mugavalt pakiautomaadi varikatuse all kaitstud. Küll aga tuleks külmakartlike saadetiste puhul ning käreda pakase korral arvestada, et automaat asub siiski õues.