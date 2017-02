Galerii: uuenenud Viking XPRS naasis Tallinna-Helsingi liinile

Üks suuremaid ja olulisemaid töid oli uute sõukruvide panek, tänu millele saab normaalsetes ilmastikuoludes laeva juhtida kolme peamasina asemel kahega. Tänu uuendusele väheneb märgatavalt Viking XPRSi kütusekulu.

Kuivdokis oleku ajal tehti suurimaid muudatusi restorani- ja meelelahutusmaailmas. 11. veebruaril avab uksed uus päeva- ja ööelu keskus Club X, mis asub 7. teki ahtriosas. Keskuse pindala suureneb kolmandiku võrra ning istekohtade arv täieneb 150 võrra. Uus ja veelgi suurem baarilett suudab teenindada efektiivsemalt, suuremale tantsupõrandale mahub endisest rohkem rahvast ning uuenduskuuri läbis ka heli- ja valgustehnika.

Bistro Bella restoranis pikenes sooja toidu lett, mis võimaldab pakkuda suuremat soojade söökide valikut ning menüüsse on lisatud rohkem valikuvõimalusi taimetoidu eelistajatele. Värskema ilme on saanud Robert’s Coffee, kus on nüüd rohkem istumiskohti eri liiki kohvide nautimiseks.

Suvisel hooajal populaarne Viking XPRSi päikesetekk on nüüdsest suurem ning mahutab rohkem inimesi. Viking’s Out - väligrill ja - baar on 8. tekil asuv vabaõhu söögikoht vaadetega Soome lahele. Lisaks avatakse 10. tekil välibaar.

Uuendustööde käigus vahetati mitmes avalikus ruumis vaipkatted ning osa kajuteid moderniseeriti. Viking XPRSi kaupluste ala suurenes ja sai säravama ilme.

Viimastel aastatel on Viking Line panustanud oluliselt oma laevastiku uuendamisele. Eelmisel aastal renoveeriti Gabriella, 2015. aastal läbisid suure uuenduskuuri Amorella ja Mariella.