Seninägematu oht, mis varitseb burgeripaberil

Uus uuring tõstatab probleemi hoopis burgerite ja friikartulite pakkepaberi osas ning viitab, et sageli kujutab ka see endast ohtu, kirjutab Fox. Pakend peab olema suuteline tõrjuma kuumust ning kiirtoidust immitsevat rasva, mistõttu sisaldab see sageli tervisele ohtlikke perfluoritud ühendeid (PFC). Neid on seni seostatud kilpnäärme probleemiga, raseduse tüsistustega ning kõrgenenud vererõhuga.

Teadlased kogusid kahe aasta jooksul sadu pabereid mitmetest kiirtoidukettidest USAs Washingtonis, Seattle’is, San Franciscos, Bostonis jm. Näidised pärinesid muuhulgas ka eestlastele tuntud McDonald’sist, Burger Kingist ja Starbucksist. Selgus, et kolmandikus näidispaberitest leidus PFC-sid ning paljudes teistes leidus PFOA (perfluoroktaanhappe) jääke, mis on toiduohutusameti poolt keelatud kemikaal.

38 protsendil leidus PFC ühendeid võileiva- ja burgeripakenditel, 57 protsendil magustoidupakenditel ning pabertopsid olid kemikaalidest õnneks puhtad.

Kokkupuudet PFC tüüpi kemikaalidega on seostatud suurenenud tõenäosusega neeru- ja munandivähi tekkeks. Need võivad ka suurendada vere kolesteroolisisaldust, ülekaalulisuse riski jm.

Kuigi kemikaale leiti toidupaberitest märkimisväärsel hulgal, ei oska teadlased hetkel selgelt hinnata, kui palju võib selle jääke sattuda toidu sisse.

Lisaks märgivad uuringu autorid, et kiirtoiduketid saavad võimalikke ohte lihtsasti vältida. PFC-kemikaalidest vabad pakendid on turul juba olemas ning ettevaatlikkuse huvides soovitavad nad neid ka rohkem kasutusele võtta.