Transaviabaltika lennud Kärdlasse ja tagasi hilinevad üle kolme tunni

Tallinn-Kärdla uus väljalennu aeg on kell 12.45 ja Kärdla-Tallinn uus väljalennu aeg on kell 13.30. Lennu hilinemise põhjustab Transaviabaltika teatel udu Kärdla lennujaamas.

«Ilmastikuolusid silmas pidades kipubki meie jaoks väljakutseks olema lennata Kärdlasse, kus on lennujaamale kehtestatud maandumiseks oluliselt rangemad miinimumnõuded kui Kuressaares,» rääkis Transaviabaltika esindaja Rene Must ja märkis, et Kärdla lennuväljal puudub täppismaandumise seade (ILS).