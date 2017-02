Telefonimüük saab tarbija kaitseks päitsed pähe

«Üks nõue, mis tuleb müügikõnedele, on see, et need peavad olema selgelt eristatavad. Ehk siis kui minu taskus hakkab helisema telefon ja ma selle võtan, siis ma peaksin üsna kohe aru saama, kas see on mõne mu perekonnaliikme kõne või tahetakse mulle mingit kaupa või teenust pähe määrida,» vahendab ERR uudised andmekaitseinspektsiooni peadirektor Viljar Peebu intervjuud ERR raadiouudistele.

Lisaks võib iga liikmesriik kehtestada keeldude nimekirja. «Ehk siis võib ette näha, et liikmesriik kehtestab võimaluse, et eraisikud peavad ennast kuskile müügikõnede keeldude nimekirja panema - mina ei taha, et mulle helistatakse müügikõnede asjus,» selgitas Peep.