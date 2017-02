Postiga saadetud peegelkaamera sai transpordil kannatada

Jaanuari alguses ostis Allikas peegelkaamera, kirjutab Lääne Elu. 5. jaanuaril pani aparaadi müüja selle Tallinnas Lillekülas postkontoris posti. 8. jaanuaril oli Omniva kodulehelt näha, et pakk oli ikka veel sorteerimiskeskuses.

Pakk saabus kuus päeva hiljem, 11. jaanuaril. Kui mees kodus fotoaparaadi pakist välja võttis, selgus, et üks peegel oli põrutada saanud ja paigast ära. «Eks pakki oli visatud,» ütles Allikas. Ka pakend oli kannatada saanud.

Järelepärimise peale vastas Omniva, et pakk tulnuks avada postkontoris ja kohe öelda, et aparaat on teel katki läinud

Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv väitis, et pakk seisis nii kaua, sest saadetisel ei olnud aadressi peal. Lääne Elu järelepärimise peale leiti pakk paari päevaga üles, võeti Allikaga ühendust, tehti kindlaks, kuhu tuleks pakk saata, ja saadetigi lõpuks Noarootsi.