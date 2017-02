Lugeja küsib: kas juba koolitatud töötajaid peab veel juhendama?

Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg.

Töötaja juhendamise ja väljaõppe peab tagama tööandja. Tööandja ei tohi lubada tööle asuda töötajal, kellel puuduvad vajalikud erialateadmised ja oskused ning töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised.

Mil moel tööandja tagab, et uuel masinal tööleasujal on piisavad oskused ja teadmised, sõltub nii uue masina kasutamise keerukusest kui ka võimalustest saada väljaõpet väljaspool ettevõtet.

Kui masina müüja pakub kasutajale väljaõpet masina kasutamiseks, on mõistlik see võimalus ära kasutada. Müüjad ei pea sellist väljaõpet korraldama, aga mitmed maaletoojad või valmistajate esindajad seda teevad ja seda saab lugeda heaks praktikaks. On ju valmistaja esindajad kõige paremini kursis, kuidas kasutada masinat nii, et ohus ei oleks masin ise ega selle kasutaja.

Lisaks müüja juures läbitud koolitusele peab ka tööandja korraldama juhendamise ja väljaõppe. Tööandja peab koostama ohutusjuhendi, mille tegemisel on abiks valmistaja koostatud kasutusjuhend ja antud juhul ka müüja korraldatud koolitus. Ohutusjuhendisse tuleb kirja panna nõuded, mis tulenevad töökeskkonnast, kuhu uus masin paigaldatakse.

Näiteks võivad samas ruumis liikuda autotõstukid või kasutatakse seal tõsteseadmeid. Ohutusjuhendis peavad olema käitumisjuhised, kuidas vähendada riske masinal töötajale. Ohutusjuhendi alusel tuleb korraldada masina kasutajale juhendamine ning see kirjalikult registreerida.