ÜLEVAADE: millised olid selle aasta Super Bowli parimad reklaamid ja kui palju need maksid?

Forbesi andmetel oli sel aastal reklaamid rekordiselt kallid – 30 sekundit reklaami suurmängu ajal maksab viis miljonit dollarit, see tähendab, et sekundi eest tuleb ettevõtjatel välja käia 166 667 dollarit. Võrreldes mõne teise populaarse saate reklaamihinnaga, 200 000 kuni 500 000 dollarit poole minuti eest, tundub SuperBowli hind ülimalt kallis.

Hinnavahe põhjus on lihtne – tegemist on ülimalt magusa ajaga, mil telerit vaatab umbes 130 miljonit inimest, samas kui mõnel teisel populaarsel saatel on kaks kuni seitse miljonit vaatajat.

Kõrgest hinnast hoolimata tulevad ettevõtted igal aastal välja järjest nutikamate ja kaasakiskuvamate reklaamidega, mis on muutnud nad üheks väga tähtsaks osaks suurmängus.

Superbowlcommercials.com järjestas üheksa parimat reklaami:

Wif «Catch»

Kaheosaline põnevusfilmi meenutav reklaam, kus mängivad Jason Statham ja Gal Gadot. Veebilehe sõnul soovis hulk inimesi pärast reklaami nägemist, et ettevõte sellest ka reaalse filmi teeks. Hind: veidi üle 13 miljoni dollari.

Budweiser «Born the Hard Way»

Kuigi Budweiser ise väidab, et nende reklaam ei ole poliitiline, on osa vaatajaid siiski leidnud seoseid reklaami ja Trumpi uue immigratsioonipoliitika vahel. Reklaam tutvustab Ameerikale Anheuser-Buschi, kes saabus riiki tühjade kätega ning lõi oma ettevõtte, mis tõi turule ka Budweiseri õlle. Hind: kümme miljonit dollarit.

Audi «#DriveProgress»

Audi reklaam puudutab soolist ebavõrdsust. Hind: kümme miljonit dollarit.

Mercedes «Born to Be Wild»

Mercedes on sel aastal välja tulnud reklaamiga, mis peaks vaatajas äratama seikluslikuma poole. Mercedese enda sõnul tuleks neil, kes on metsikuks sündinud, sõita ka metsikuks ehitatud autoga. Hind: veidi üle kümne miljoni dollari.

Mr Cleaner «Cleaner of Your Dreams»

Kuigi tegemist on reklaamiga, mis oleks võinud väga lihtsalt imalaks ja rumalaks muutuda, mõjub veebilehe sõnul reklaam siiski publikule naljakana. Hind: viis miljonit dollarit.

Bai «BaiBaiBai»

Oscari võitja Christopher Walker kannab ette 1990ndatel populaarse poistebändi NSYNC loo «Bye, Bye, Bye». Hind: viis miljonit dollarit.

The Battle of Evony «The Kings Return»

Tegemist on strateegiamänguga, milles saab vallutada maid. Reklaam ise meenutab oma kaadritega mõnda ajaloofilmi ning annab vaatajale teada, et mängu mängides saab ta tunda end kui valitseja, kes oma vägesid juhib. Hind: veidi üle 20 miljoni dollari.

Kia «Hero's Journey»

Kia on leidnud nutika viisi, et näidata, kuidas selleks, et loodust päästa ja keskkonda hoida, ei pea Greenpeace'iga liituma ja aktsioonidel osalema, vaid piisab ka teadlikest valikutest, nagu hübriidautoga sõitmine. Hind: veidi üle 12 miljoni dollari.

Airbnb «We accept»

Airbnb reklaami puhul saab palju paralleele tõmmata Trumpi immigratsioonipoliitikaga. Reklaami sisu on teada anda, et erinevus rikastab ja kõik on võrdselt teretulnud. Hind: viis miljonit dollarit.