Mida peaks sel aastal teadma tuludeklaratsiooni esitamisest?

Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Mailin Aasmäe sõnul ei ole enam võimalik maha arvata mootorratta ja -sõiduki (A- ja B-kategooria) juhilubade koolituskulusid. Samuti ei saa 2016. aasta 1. jaanuari seisuga maha arvata 18 aasta vanuste ja vanemate inimeste huvihariduse kulusid. «See tähendab ka seda, et sellist koolitusteenust pakkuvad ettevõtted seda infot inimese eeltäidetud deklaratsioonil enam ei esita,» kommenteeris Aasmäe.

Teine oluline muudatus puudutab üüritulude deklareerimist. Kui siiani maksustati tulumaksuga kogu üürileandja deklareeritud üüritulu, siis nüüd maksustatakse eluruumi välja üürimisest saadud tulust 80 protsenti.

«Samuti võimaldame koostöös osa Eestis tegutsevate jagamismajanduse platvormidega saata oma eelmise aasta tuluandmed otse e-maksuametisse/e-tolli ning kanda need automaatselt tuludeklaratsiooni vastavatesse lahtritesse,» märkis Aasmäe.

Pressiesindaja tuletas meelde, et tuludeklaratsiooni eelvaade on avatud 8.–10. veebruarini ja siis tuleks üle vaadata, kas kogu vajalik info on olemas. Kui midagi on puudu, tuleks ühendust võtta andmete esitajatega. «Samamoodi tuleb näiteks eluasemelaenu intressid ise internetipangast deklaratsioonile saata,» rääkis Aasmäe.

Tuludeklaratsioon tuleb esitada kõigil neil, kes soovivad taotleda sel aastal esmakordselt makstavat madalapalgaliste töötajate toetust. See võib puudutada ka neid möödunud aasta jooksul vähemalt kuus kuud täiskohaga töötanud ja alla 7817 euro tulu saanud inimesi, kes tavaliselt tuludeklaratsiooni esitama ei ole pidanud. «Madalapalgalise tagasimakse saamise eelduseks on tuludeklaratsiooni esitamine ja seejärel saab see inimene, kellel tagasimakseks õigus, teha taotluse e-maksuametis/e-tollis,» selgitas Aasmäe.

Maksu- ja tolliamet teeb madalapalgaliste tagasimakse 2016. aasta tulude põhjal neile, kes tingimused täidavad. Tingimused täidavad ligikaudu 100 000 täiskasvanut, kelle aastatulu oli alla 7818 euro ehk kuni 651 eurot kuu kohta ja kes 2016. aastal töötasid täistööajaga vähemalt kuus kuud.

Täistööaja nõue ei kehti piiratud töövõimega inimestele. Tagasimakse suurus on kuni 709 eurot, aga mitte rohkem kui 2016. aastal tasutud tulumaks.

Madalapalgaliste toetusest täpsemalt:

Taotleja peab olema vähemalt 18-aastane Eesti resident, kes on 2016. aastal töötanud täistööajaga vähemalt kuuel kalendrikuul.

Täistööaeg võib kokku tulla ka selliselt, et inimesel on mitu osalise tööajaga töökohta, mis summeeritult annavad kokku täistööaja.

Tagasimakset saab taotleda, kui inimese 2016. aasta kogutulu jääb alla 7817 euro. Aastase kogutuluna arvestatakse lisaks töötasule ka näiteks pension, ettevõtlustulu, dividend, maksustatav toetus, stipendium, preemia vms.

Tagasimakse suurus sõltub füüsilise isiku kogutulust ja tulumaksukohustusest, mida lähemal on aasta kogutulu 7817 eurole, seda väiksem on saadav rahaline toetus.

Samuti mõjutab tagasimakse suurust, kas inimene kasutab tulu deklareerimisel lubatud mahaarvamisi ja soodustusi (näiteks eluasemelaenu intressid, koolituskulud, täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisest või pensioni korral).

Madalapalgalise töötaja toetuse saamisel ei kohaldata täistööaja nõuet kõigile töövõimetuspensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele. Töötaja ega tööandja ei pea maksu- ja tolliametit töövõimetuspensionist ega vähenenud töövõimest teatama, sest sotsiaalkindlustusamet ja töötukassa edastavad maksu- ja tolliametile vajalikud andmed ise jooksva aasta veebruari alguses. Pärast seda kuvatakse e-maksuametis/e-tollis kõigile töövõimetuspensionäridele ja vähenenud töövõimega isikutele, et täistööaja tingimus on täidetud.

2016. aasta tuludeklaratsiooni saab esitada maksu- ja tolliametile alates 15. veebruarist kuni 31. märtsini 2017.