Müstika: kas kuuseis võib tõesti mõjutada veini maitset?

On olemas ka inimesi, kes usuvad, et kuuseis võib muuta seda, kuidas vein maitseb.

Selleks kasutatakse külvikalendrit, mis jaotab kuu neljaks: vilja-, õie-, lehe –ja juurepäevad.

Inimesed, kes külvikalendrit veinijoomisel jälgivad, usuvad, et vein maitseb kõige paremini viljapäevadel. Sel perioodil on kuu Jääras, Lõvis või Orionis.

Juurepäevadel, mil kuu on Neitsis, Kaljukitses või Sõnnis, peaks külvikalendrisse uskujate sõnul Sauvignon maitsema mõrudamalt kui muidu, õiepäevadel aga maitseb Merlot paremini kui lehepäevadel.

Saksa «külvikalendri eksperdi» Maria Thuni 50 aastat kestnud uuringutele põhinedes on valminud mobiilirakendus, mis annab inimestele aimu, milline vein maitseb millal kõige paremini. Ühtlasi annab see teada, mis päev külvikalendris on.

Olenemata sellest, et rühm Austraaliast pärit uurijaid leidis hiljuti, et kuuseis ei mõjuta veini maitset, reklaamib mobiilirakendus end siiani teatega, et poodide veinipakkujad valivad just nende kalendri järgi päevad, mil ostukeskustes veini maitsta anda.