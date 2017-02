Jaburaimad vabandused, millega töötajad haiguspäeva põhjendavad

Haiguspäevi saadavad vahel ka totrad vabandused, millega oma puudumist õigustada püütakse, kirjutab Telegraph. Nii on briti tööõiguse juristid välja toonud mõned jaburamad väited, millega töötajad on põhjandanud oma töölt puudumist. Nende andmetel oli mullu ka veebruari esimene esmaspäev kõige populaarsem haiguspäev.

Põhjused tunduvad uskumatud, kuid need inimesed püüdsid tol hetkel end tõesti just nii õigustada.

Mu koeral on sünnipäev ning ma pean talle peo korraldama. Mu sõber on puhkusel ning ta ei saa mulle küüti pakkuda. Mind vahistati. Ma olen liiga purjus, et tööle sõita. Mu ainuke tööks kõlbulik püksipaar on pesus. Ma jäin eile pidutsedes liiga hilja peale ning pole üldse maganud. Koer sõi mu jalanõud ära. Mu naine teenib rohkem raha kui mina, seega pean ma laste järele vaatama. Ma kaotasin ära oma kaitsevarustuse. Ma ei suuda kuidagi tööle tulla.

Tööõiguste konsultant Emma O’Leary tõdes, et need vabandused võivad veidralt kõlada, kuid need on ehtsad ning ühtlasi möödunud aasta parimad pärlid.

«Tööandja võib julgelt puudumise põhjuse vaidlustada, kui see tundub liiga ebatõenäoline ning küsida vajadusel tõendeid. Kui ta märkab, et mõne töötaja puhul hakkab korduma teatud kummaliste puudumiste muster, peaks temaga sellest rääkima ning seda ennetavaid tegevusi ette võtma,» soovitas ta.