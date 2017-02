Milliseid lilli kinkida mehele?

Lilled on täiesti aktsepteeritav kink mehele

Olgu tegemist sünnipäeva, kooli lõpetamise või mõni muu olulise sündmusega, meestele sobib lilli kinkida. Küll aga erinevad meestele kingitavad lilled oma emale kingitavatest lilledest.

Lillede tüüp

Kuigi roosid on ülimalt populaarsed lilled, ei pruugi need meestele kinkimiseks siiski sobida. Eri lilledel on eri kultuurides erinev tähendus. Roose peetakse tihti armastajate lilledeks. Seega tasuks enne lille ostmist hoolikalt uurida, kas ta on antud sündmusele ja inimesele sobilik.

Lillede värv

Lillede värv on meeste puhul ülimalt oluline. Enamasti ei sooviks ükski mees saada heleroosat lillebuketti, mis sobiks meelsamini hoopis tema emale. Värvid, nagu kollane, oranž, roheline ja sinine, on üsna kindla peale minek. Kuna nii mitmeski riigis sümboliseerivad valged lilled matuseid, siis ei ole hea mõte kinkida lillebuketti, mis on liiga valge.

Lillede arv

Lillede arvu jälgimine on universaalne nõuanne nii meestele kui naistele lillede kinkimise puhul. Paljudes riikides peetakse arvu 13 halvaks õnneks. Euroopas ja nii mõneski teises riigis on traditsioon viia paaris arv lilli matustele, elavatele kingitakse aga paaritu arv lilli. Ühtlasi tuleks vältida ühe lille kinkimist – seda teevad tavaliselt armastajad.

Kuidas õige valik teha?

Ükskõik, mis ka sündmus ei oleks, maskuliinne sügavates toonides lillebukett on alati hea valik. Väldi elemente, mis viitavad romantikale, näiteks nagu pika vartega roosid (seda loomulikult juhul, kui sa ei soovi romantilist sõnumit lille saajale anda), ja lipse, mis võivad muuta kimbu naiselikuks.