Kümme asja, mis vannitoast kiiremas korras minema visata

Fox portaal soovitab järgi kontrollida, kas mõni neist asjadest kogub ka sinu vannitoas tolmu – kui jah, siis oleks mõistlik võtta ette üks suurpuhastus.

Vanad hambaharjad. Hambaharja võiks vahetada mõne kuu tagant, kuid kui selle harjased on juba liialt kulunud, siis ka varem. Harjased kaotavad aja jooksul oma efektiivsuse ning võivad ka baktereid just rohkem levitada. Kui hoiad mõnd vana hambaharja varuks, et näiteks vannitoa põranda vuugivahesid puhastada, siis tea, et need siiski ei saa väga puhtaks.

Aegunud ravimid. Tee ravimikapis puhastus ning viska minema ravimid, mille säilivustähtaeg on möödas. Nende asemele tasuks soetada uued, kuna sa ju ei taha, et kiire vajaduse korral võtaksid aegunud ravimit. Need pole mitte vaid ebaefektiivsed, vaid võivad olla ka tervisele kahjulikud.

Vanad meigitarbed. Ka siin kehtib sama reegel – vaevalt soovid enda nahale määrida meigivahendit, mis on oma parimad omadused juba ammu minetanud. Paljudel kosmeetikatarvetel pole säilivustähtaega peal, vaid on M-tähega märgitud ajavahemik, mitu kuud need pärast avamist säilivad. Seega peab seda ise meeles pidama või pakendi peale märkima. Kui sa enam ei mäleta, millal toote ostsid, on see ilmselt juba vananenud. Üldiselt ei tohiks meigitooteid säilitada kindlasti üle kahe aasta, silmameigitooted tuleks välja vahetada veelgi varem (umbes kolme-nelja kuu möödudes), et vältida võimalikke infektsioone.

Aegunud päiksekaitsevahendid. Kui kuupäev möödas, ei ole enam garantiid, et päiksekaitsekreemist ka tolku oleks. Paljud päiksekreemid on aga toodetud nii, et need kehtivad kuni kolm aastat alates tootmise kuupäevast. Kui aga kasutad päiksekreemi nii nagu eksperdid soovitavad (umbes pitsitäis kogu keha jaoks), ei peakski pudelite tühjendamisega ning kreemi aegumisega probleemi olema.

Hotellidest pärit hügieenitooted. Aeg-ajalt võetakse ikka hotellitoast kaasa seebike või väike šampoonipudel, ent kui tihti sa neid reaalselt kasutad? Sageli jäävad need seisma, eriti veel, kui oled tihe reisija. Nipp on need kaasa võtta näiteks trenni ja seal pestes ära kasutada.

Poolikud šampoonipudelid. Kindlasti tuleks pooltühjad šampoonid ja dušigeelid lõpuni kasutada, ent mitte aina uusi osta ning vanu, vaevu paari kasutuskorra varuga pudeleid seisma jätta. Ära osta uusi enne, kui oled vanad pudelid tühjaks kasutanud või kui seda ei plaani, siis viska need ruumi kokkuhoiu mõttes lihtsalt minema.

Kasutuks osutunud ilutooted. Ostsid uue põneva toote, ent see ei mõjunud sugugi nii nagu lootsid – tuleb tuttav ette? Kui panid selle tagasi riiulile tolmu koguma, siis sinna see suure tõenäosusega jääbki. Anna tooted edasi sõbrannadele või paku vaevu kasutatud tooteid müügiks.

Aegunud kondoomid. Ka nende efektiivsus väheneb ajaga, mis tähendab, et enam need kindlat kaitset ei paku. Jälgi pakendil olevaid kuupäevi ning viska ülejäägid minema, kui aeg on käes.

Kingitused. Näiteks jõuludeks kingitakse vahvaid vannitarvikuid, nende hulgas värvilisi kihisevaid vannipalle ja -soola. Kinkija arvates võis see ju hea mõte olla, ent kui sa pole suur vanninautleja (või vann hoopiski puudub), pole sul nendega targemat teha, kui edasi kinkida või minema visata.

Vanad raseerimistarbed. Ühekordsed žiletid tuleks välja vahetada paari-kolme kasutuskorra järel, suur osa inimesi aga jätkab nende kasutamist. Seda tehes riskivad nad aga bakterite kogunemisega žileti pinnale, mille tagajärjeks on ebaühtlaselt raseeritud punniline nahk. Jälgi raseerimistarvete olukorda ning vaheta need regulaarselt uute vastu välja.