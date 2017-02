Levinud hobi, mida pole CV-sse mõtet märkida

Peaasi, et tooksid välja midagi huvitavat, mis sind ka päriselt iseloomustab, kirjutab Business Insider. Näiteks märkis üks Google’is töötanud praktikant, et personalijuhid ootavad CV-des just põnevate detailide nägemist. «See on sinu aeg särada ning näidata oma isikupära, mida võibolla mõni konservatiivsem firma ei pruugi mõista,» ütles ta.

Valdavalt tahaksid tööandjad pigem näha CV-s hobisid ja oskusi, mis kandideeritaval ametikohal kasuks tuleksid. Kui on tõenäosus, et hobi aitab sul silma paista, siis kasuta seda kindlasti ära.

Tööandja turunduse firma Résumé Strategists asutaja Alyssa Gelbard lisas, et kui potentsiaalne tööandja näeb kandidaadi hobisid, annab see talle ülevaate ka sellest, millised võiks olla tema isikuomadused ning vastava valdkonna teadmised. See võib kandidaadi töötajana atraktiivsemaks teha.

«Siiski pidage meeles, et vestlusel peaks valitsema ausus – kui tööandja küsib, peaksid ka suutma oma hobist avameelselt rääkida. Kui seda varjata soovid, siis ära pigem lisa seda CV-sse,» soovitas Gelbard.

On ka hobi, mida karjäärieksperdid ei soovita CV-sse kirjutada, sest see on liiga tavaline ega näita erilisi oskusi. Mitme karjäärialase raamatu autor Vicky Oliver ei soovita hobidesse lisada lugemist, sest lugeda oskavad ning seda naudivad väga paljud inimesed maailmas.

Tegu pole huvitava unikaalse hobiga ning see võib hoopis jätta mulje, nagu oleksid erak ning veedaksid aega ninapidi raamatutes. See, et sul on aega ja tahtmist lugeda, on küll kvaliteetne omadus, ent see peaks olema iseenesestmõistetav tegevus.

Business Insider reastas ka hulga hobisid, mille võib julgelt CV-sse lisada.

Jooga. See näitab oskust jääda tasakaalukaks ning säilitada enerekontroll. Kui otsid tööd stressirikkas valdkonnas nagu näiteks reklaam või avalikud suhted, tuleb kasuks stressitalumisoskus.

Ekstreemsport. Ultramaratonid, langevarjuhüpped ja veesport näitab tööandjatele, et sa oled distsiplineeritud, ei karda ettenägematuid asju ning julged riskida. Need omadused on eriti olulised juhipositsioonil.

Videoproduktsioon. See hobi tuleb kasuks, kui kandideerid näiteks ürituste korraldamise või turundamise valdkonnas. Videod ja otseülekanded on sageli oluline osa üritustest või konverentsidest, seega kuluvad need oskused kahtlemata ära.

Vastupidavussport. Maratonid, triatlonid või jalgrattasõit näitab inimese visadust ja pühendumist. Need omadused on väärt ettevõtluses ja müügis, aga ka paljudes teistes valdkondades.

Blogimine. Kommunikatsiooni ja turundusega tegelejad teavad, et see on hea kandidaadi hobi. Siiski pane tähele, et blogi oleks konkreetsel ajahetkel avatud ning positiivne ja sissekanded sisukad ning ilma vigadeta.

Mägironimine. See hobi näitab tugevat isiksust, kuid võib olla kogenud reisijale ka võimalus saada tööd turisminduses, näiteks reiside organiseerimisel.

Aiandus. See aitab kaasa eelkõige keskkonnaalaste töökohtade hankimisel, kuna näitab, et hoolid jätkusuutlikkusest, rohelisest energiast ning loodusest.

Fotograafia. Tegu on väärtusliku oskusega loova töökoha puhul nagu suhtlusagentuur, digitaalne turundus jm, aga ka igas muus valdkonnas, kus kvaliteetsed pildid ja hea visuaal on oluline märksõna. Kui sul on piisavalt häid fotosid kogunenud, võid lisada CV-sse ka lingi oma portfooliole või fotoblogile.