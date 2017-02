Toidud, mis tekitavad sageli lämbumisohtu

Toidu tõttu lämbumise suurimaks riskirühmaks on lapsed ja vanurid, kuid see võib ühtaegu ohustada iga inimest, kirjutab Daily Meal. Lämbumine kujutab endast hingamistakistust, mil häiritud on õhuvool kopsudesse. Isegi lühikese aja vältel võib niimoodi tekkida hapnikupuudus, mis hakkab häirima ka teiste organite tööd. Pikemaajaline hapnikupuudus võib viia teadvusekaotuse, kooma või isegi surmani.

Kui inimene ei suuda köhida, rääkida ega hingata, on ta tõenäoliselt lämbumas ning vajab kohest abi, näiteks Heimlichi võtte kasutamist. Abi osutamisest ehk olulisemgi on lämbumisohtu ennetada. Oma suuruse, kuju või tekstuuri omaduste tõttu on arstide poolt välja toodud mõned toidud, mis kujutavad endast potentsiaalset lämbumisohtu.

Näiteks vintsket ja kiulist sellerit ning brokolit on raske närida. Samas popkorn ja viinamarjad on väiksed ning kogemata võib need tervelt alla neelata, kuid kurku kinni jäädes on neid raske sealt kätte saada.

Eelkõige tasub aga silmas pidada, et süües ei tohiks kiirustada, toit tuleb korralikult läbi mäluda ning veega alla loputada.

12 toitu, mida lohakalt süües võib tekkida lämbumisoht: