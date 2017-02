15 trikki, mida reklaamides kasutatakse, et toit ahvatlevam välja näeks

Deodorant muudab puuvilja läikivaks

Puuviljad.

Reklaamides olevad puuviljad on alati särava läikega. Läike saamiseks pihustavad fotograafid puuviljale deodoranti, mõned kasutavad ka juukselakki.

Vahtrasiirupi asemel mootoriõli

Pannkoogid.

Pannkoogid imevad päris siirupi üsna kiirelt enda sisse, mistõttu kasutavad fotograafid selle asemel hoopis mootoriõli. Teine võimalus on pannkookidele pihustada peale vetthülgavat aerosooli.

Burgerisaiakesi värvitakse kingavahaga

Hamburger.

Burgerisaiakesed on reklaampiltidel tegelikult üsna toored. Neid röstitakse mõni sekund, kuid siis värvitakse nad tumeda kingavahaga üle, et säilitada saiakese suurus ja mahlasus. Grillimise jäljed tehakse kuumade varrastega.

Glütseriin hoiab mereandide väljanägemise värske

Mereannid.

Mereannid kaotavad oma isuäratava välimuse päris kiiresti. Et hoida välimus värske ja mahlane, lisavad fotograafid mereandidele glütseriini ja vee segu.

Glükoosisiirup nuudlitele

Nuudlid.

Nuudlid küll valmivad kiiresti, kuid kaotavad oma atraktiive välimuse pea sama kiiresti. Fotograafid katavad nuudlid vee ja glükoosisiirupi seguga, et hoida välimus kauem isuäratav.

Papist tükid koogi sees

Kook.

Et hoida kook kuiv, panevad fotograafid koogitükkide vahele papist kihid ja kinnitavad need hambaorkidega. Sama trikki kasutatakse ka võileiva ja burgeri reklaamimisel.

Vedelseep tekitab vahtu

Vedelseep.

Piima, kohvi või õlle pildistamiseks kasutavad fotograafid vedelseepi. See tekitav vahtu, mis näeb välja isuäratav ja ehtne.

Kartulipuder jäätise asemel

Jäätis.

Jäätis sulab soojade stuudiolampide all ülimalt kiiresti, mistõttu kasutavad fotograafid selle asemel hoopis värvitud kartuliputru.

Habemeajamisvaht vahukoore asemel

Jook.

Erinevalt vahukoorest habemeajamisvaht ei sula ja see on täpselt see, mida fotograafid vajavad.

Plastist jääkuubikud

Jääkuubikud.

Ka jääkuubikud sulavad imekiiresti kuumas stuudios.

Liim piima asemel

Hommikuhelbed.

Piim imab hommikuhelbed kiiresti endasse, mistõttu kasutavad fotograafid hoopis liimi.

Happealandajad karastusjookide sees

Karastusjook.

Et karastusjook pildil rohkem mullitaks, lisavad fotograafid sinna happealandamise tablette, mis vees kihisevad.

Kana topitakse täis paberrätikuid

Kana.

Reklaampiltidel olev kana ei ole mitte küpsetatud, vaid värvitud ja paberrätikuid täistopitud, et ta piltidel võimalikult hea välja näeks.

Kastmeid valmistatakse vahaga

Kastmed

Ideaalse konsistentsi saamiseks lisatakse kastmesse sulatatud vaha.

Aur on võlts

Aurav toit.

Aurav toit näeb reklaamides isuäratav välja, kuid tegelikult ei tule aur mitte toidust endast, vaid see tekitatakse.