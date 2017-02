Tänasest on võimalik tutvuda oma tuludeklaratsiooni andmetega

Eelvaates on võimalik selgeks teha, kas kogu vajalik info on olemas. Kui midagi on puudu, tuleks ühendust võtta andmete esitajatega. «Samamoodi tuleb näiteks eluasemelaenu intressid ise internetipangast deklaratsioonile saata,» märkis maksu-ja tolliameti pressiesindaja Mailin Aasmäe.

