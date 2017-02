Hobid, millega rikkad ja edukad vabal ajal tegelevad

Business Insider pani inspiratsiooniks kokku 11 eduka inimesed hobid.

Richard Branson mängib malet

Branson on pigem küll tuntud oma seikluslike hobide järgi (näiteks lohesurf), ent rahuliku meelelahutusena eelistab ta malet mängida. Mees peab seda maailma parimaks mänguks, kuna see ühendab endas spordi parimad omadused – taktika, planeerimise, vapruse ja riskivalmiduse.

Jack Dorsey matkab

Dorsey armastab matkamisega sisustada eelkõige laupäevi ning peab seda heaks viisiks muremõtetest vabaneda ning hulga energiat saada.

Meryl Street koob

Auhinnatud näitlejale meeldib kududa, kuna see mõjub rahustavana ning aitab mõtteid korrastada. Kudumislembust on tunnistanud ka näitlejad Julia Roberts, Ryan Gosling ning Christina Hendricks.

Kate Middleton värvib

Hiljuti on maailma hullutanud täskasvanute värviraamatud, mille õnge läks ka Middleton. Ka piltide värvimise kohta öeldakse, et see on sarnane mediteerimisele, aitab vähendada stressi ning oma mõtteid korrastada.

Bill Gates mängib bridži

Gates’il on mõned hobid, mida ta peab vanamoodsaks ning üks neist on ka bridž. Samuti naudib ta tennisemängu ning ajaveetmist koos lastega.

George W. Bush maalib

Endine USA president on andekas kunstnik, olles maalinud üle 50 pildi maastikest, loomadest ja maailmaliidritest. Bush asus aktiivsemalt maalima 2009. aastal, mil veetis ka kuu aega koos Gruusia kunstnikuga maalikunsti õppides.

Tom Hanks kogub kirjutusmasinaid

Näitleja on huvitava vintage-kogu omanik alates 1978. aastast ning kasutab igapäevaselt mõnd trükimasinat, kuna naudib selle kõla ja tunnet. Tema väitel tundub ka pelgalt tänukaart kirjutusmasinal trükituna lausa meistriteos.

Sergey Brin on adrenaliinisõltlane

Google’i kaasasutaja kasutab igal vabal hetkel võimalust proovida midagi uut ning on kogenud nii langevarjuhüppeid kui snorgeldamist.

Marissa Mayer küpsetab

Yahoo tegevjuht on alati küpsetamist armastanud. «Parimad kokad on keemikud ning selles olen ma samuti hea. Mu hobid teevad mind ka tööl paremaks, sest need aitavad mul uute ja innovatiivsete ideede ja lähenemiste peale tulla,» ütles ta.

Steve Wozniak mängib Segway polot

Segway polot mängib korraga viis inimest, kellest igaüks üritab kummipall oma vastase väravasse lüüa, ise samal ajal Segwayga sõites. Wozniak on öelnud, et selle sportmängu paneb ta oma kalendrisse juba varakult kirja.

Angelina Jolie kogub nuge

Jolie on öelnud, et tema ema näitas talle pistodasid juba siis, kui ta oli alles väike. Hobi kandus edasi nii Joliele kui tema pojale Maddoxile. Kuna noaterad on nürid, ei saa nendega end vigastada ning alati uut nuga ostes rõhutab ta lastele, et need pole vägivallatsemiseks.