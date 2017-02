Seitse elulist trikki, kuidas tööle kandideerides edumaa saavutada

Kandideerimine unistuste töökohale ei ole kosmoseteadus, kinnitasid CV Online'i poolt kõnetatud personalijuhid. Nad annavad nõu, kuidas kandideerimisprotsessis silma jääda nii, et jõuda suure tõenäosusega ka vestluse, kohtumise ja töölepinguni.

Loe töökuulutus kaks korda läbi

«Töötaja võiks hoolikamalt lugeda tööpakkumist ja alles seejärel kandideerida - see lihtsustab oluliselt tööandja tööd ja hoiab kokku tema väärtuslikku aega,» soovitas suurfirma personalidirektor. Tema sõnul kandideerib suur hulk kandidaate lihtsalt huupi, kuna CV-d on kerge saata. Nende puhul on kohe märgata, et nad pole piisavalt süvenenud organisatsioonipoolsetesse nõudmistesse. Seega võiks töökuulutuse alati vähemalt kaks korda mõttega läbi lugeda – näiteks õhtul ja siis hommikul värske peaga uuesti.

Töökuulutust lugedes peaks kandideerijas tekkima veel enne CV saatmist ka selge ettekujutus, kas ja kuidas ta võiks selles ametis igapäevaselt toimetada.

Kõik kasulikud kogemused on olulised

Pane CV-sse kindlasti kirja, milliseid kogemusi oled elu jooksul saanud ja millised väärtushinnangud sellega kujundanud, seda ka oma põnevate hobidega. Ettevõtted otsivad arenemiseks ja kasvamiseks endaga liituma isiksusi, kes suudavad mõelda laiemalt, teha koostööd kolleegide ja partneritega ning kes oskavad ja julgevad välja pakkuda ootamatuid lahendusi argiprobleemidele.

«Kandidaatide CV vormistus võiks olla täiuslikum ja korrektsem - mida rohkem infot CV-s on, seda parem. Puuduliku infoga CV-d ei ole need, mida väga läbi vaadatakse,» räägib kaubandusketi personalijuht.

Korrektne keelekasutus tõstab esile

Väldi kirjavigu, koosta selgeid ja sisulisi lauseid, väldi kantseliiti ja üldisi loosungeid, korrutavad kõik värbamisspetsialistid. Lase CV sõbral või pereliikmel peale täiendamist korra üle lugeda, sest nii võib üles leida kirja- ja loogikavead, mida ise ehk ei märganud.

Üldjuhul kutsutakse vestlusele pigem kandidaat, kelle CV-s on info korrektselt esitatud. «Meie jaoks on CV esimene dokument, mille järgi valitakse kandidaate, keda vestlusele kutsutakse ja seepärast oleme rõõmsad, kui see kandidaadi kohta meile võimalikult palju infot sisaldaks,» kinnitab üks värbajatest.

Rõõmus, aga professionaalne foto

«Ma ei värba kunagi inimest välimuse põhjal, aga kui CV juurde on lisatud foto, saab selle põhjal näiteks järeldada, kas inimene oskab olla esinduslik, kas ta hoolitseb enda eest ning milline on tema enesekindlus. Professionaalse kuvandiga rõõmus foto aitab luua inimesega kontakti, näha kirja pandud kogemuste ja tegude taga isiksust,» kinnitab personalijuht, kes tegeleb peamiselt teenindava personali otsimisega.

Kaaskiri aitab selgitada sobivust

Selles võiks kandidaat tuua rohkem välja just neid aspekte, kuidas ta ise näeb, et tema ja organisatsiooni eesmärgid ühiselt edasi liikuda võiksid kokku langeda või üksteist täiendada. Näiteks millist väärtust ta isiksuse, kolleegi ja professionaalina selles ametis ettevõttele ja teistele töötajatele loob, soovitab personalijuht startup-maailmast. Kaaskiri näitab ka inimese võimet üldistada ja iseennast analüüsida.“