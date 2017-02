Video: see on Ikea Eesti poe võimalik asukoht

Üle kümne aasta on Pärnu maantee äärde Tallinna sissesõidu lähedusse planeeritud outlet-tüüpi eraldi kaubamajadest koosnevat kaubanduskeskust Gate Tallinn. Tegu on investeerimispankuri Joakim Heleniuse ettevõtte Trigon Capitali poolt arendatava superkeskusega, mille kohta on ka varem spekuleeritud, et just see kaubandusmeka võiks saada Ikea Tallinna poe asukohaks.

Topi liiklussõlme lähedal asuv keskus pidi viimaste plaanide kohaselt valmima 2017. aastal, ent Helenius jäi veel tänagi nii rentnikest kui ka keskuse valmimise tähtaegadest rääkides napisõnaliseks, öeldes vaid, et sellest räägitakse siis, kui on kinnitatud infot, mis on valmis avalikkusele avaldamiseks.

Helenius täpsustas vaid, et Gate Tallinna kavandatava kontseptsiooni kohaselt eelistatakse kaubanduspindade rentnikena poekette, kes Eesti turule seni veel sisenenud pole.

Gate Tallinna kodulehel praegu avaldatud koondplaani kohaselt jääks kogu keskuse pindalast 25 000 ruutmeetri suurune ala just mööbli- ja sisustuspoele.

Trigon Capitali juhatuse liige Martin Mets ütles möödunud aasta lõpul ERR uudisteportaalile, et Ikeaga ollakse tõepoolest suhtluses, kuid mingisugust otsust kinnitada siiski pole.

«Sõltub, millal saame ühe suure ankurrentniku. Praegu on käimas aktiivne arendusfaas, seda on ikkagi 60 hektarit. Kui esimene konkreetne läbimurre tuleb, siis hakkame ehitama,» hoidus ka Mets konkreetsetest tähtaegadest.

Ikea asukohaks on pakutud ka veel ehitusjärgus T1 kaubandukeskust Ülemistel, mida haldab Pro Kapital. «Meie alasse ta füüsiliselt ei mahu. Kui ta aga kunagi Eestisse tuleb, rajab ta ilmselt eraldiseisva keskuse, nagu ta uutel turgudel tavaliselt on teinud,» oletas Pro Kapitali juhataja Allan Remmelkoor.

Saue valla leht kirjutab lisaks, et maanteeamet projekteerib ligi kahe kilomeetri pikkust ühendusteed, millega seotakse omavahel Saue linna Kuuseheki tänav ja Topi liiklussõlme ligidale Chester Universali poolt rajatava arenduse teedevõrgud.

Ehitustöödega alustatakse loodetavasti 2019. aastal. Ehituse algus ja valmimine sõltub maade võõrandamisest, kokkulepetest kohaliku omavalitsusega ning Trigon Capitali poolt hallatava Chester Universali arendusest. Topi-Saue ühendustee rajamise üheks eelduseks on Chester Universali arenduse siseteede ehitamine/valmimine.