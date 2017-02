Kas ketšupit peaks hoidma külmkapis?

Asda supermarket postitas küsitluse, milles uuris kasutajatel, kus nad ketšupit hoiavad: kas külmkapis või laual. Tulemused oli pingelisemad, kui oleks osanud arvata – 53 protsenti vastanutest hoiab ketšupit külmkapis, samas kui 47 protsenti lihtsalt laua peal.

Tulemustest inspireerituna teatas poekett, et hakkavad hoidma osa ketšupeid poes külmas ja osa tavalistel riiulitel.

«Ketšup on paljude klientide ostukorvis ja viimase uuringu järgi jaotuvad ketšupi hoiukohad majapidamises tugevalt kaheks – mõni hoiab külmkapis, mõni laua peal. Seega otsustasime lõpetada selle igavese debati ning tulla vastu mõlemale osapoolele ja pakkuda ketšupit poodides kahes kohas – külmaosakonnas ja tavalistel riiulitel. Nii saavad kõik seda, mida tahavad,» sõnas ettevõtte pressiesindaja Victoria Williams.

Sarnane diskussioon tõusis 2014. aasta augustis, kui toonane Londoni linnapea Boris Johnson ütles, et hoiab ketšupit laua peal. Sel ajal kirjutas toiduohutuse ekspert Lisa Ackerley Telegraphis: «Tootjad on kontrollinud poodide riiuleid, et määrata kindlad tingimused poes müügikoha jaoks. Tervislikel põhjustel võivad mõned tooted tänapäeval olla vähesema suhkru- ja soolasisaldusega, kui nad varem olid. See on küll tervislikum, kuid tekib toidu säilimise probleem, sest suhkur ja sool aitavad toidul kauem säilida.»

«Tootjad on märkinud tootesedelile selle säilitamistingimused ja neist tuleks kinni pidada. Boris eksib, kui ta hoiab oma ketšupit laua peal, juhul kui pakendil soovitatakse seda külmas hoida,» sõnas ta.