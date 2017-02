Lugeja kurdab: kuhu kadus poodidest laktoosivabade toodete märgistus?

«Stockmannis ei ole enam ära märgitud laktoosivabu tooteid ja saalitöötajalt asja koha uurides vastas ta, et nad ei tohi neid enam märgistada. Küsimus: miks? Varem olid hinnasiltidel kas oranžid või sinised vms täpid, mis tähistasid laktoosivabasid tooteid, nüüd neid enam pole ja tooteid üles leida on nii tüütu,» kirjutas toimetusele lugeja.

Ta märkis, et tema emal on laktoositalumatus ning varem oli hea tooteid poes eristada, sest iga tootekirjeldust läbi ei jõua lugeda ning nii võis ka avastada mõne uue laktoosivaba toote. Kui märgistus tema andmetel hiljuti Stockmannist ja Selverist kadus, siis tuli jälle pakendite infosse süveneda.

«Mõned aastad tagasi oli Stockmanni toiduosakonnas tõesti kasutusel eri värvi täppide süsteem, tähistamaks, kas toode on laktoosi-, suhkru-, gluteeni- või soolavaba. Eri värvi täppidega olid tähistatud ka täistera- ning sojatooted,» kirjeldas Stockmanni turundusjuht Mari Villem. Seoses mitme muudatusega seadusandluses (näiteks EL 1169/2011) ei ole tema sõnul seesugune märgistamise süsteem enam otstarbekas.

Villem kinnitas, et allergeenid on märgitud pakendil ja lahtise toote puhul ka eraldi hinnasildil välja toodud. «Oleme välja töötamas tänapäevast lahendust, kuidas tooteinfo kliendile müügisaalis lihtsasti kättesaadavaks teha. Seni on lisainfot võimalik küsida klienditeenindajatelt ja soovitame kindlasti kõigil enne ostu sooritamist tutvuda toote pakendil oleva infoga, kus täna on vastavalt seadusele kõik allergeenid selgelt välja toodud, samuti kõik koostisosad ja toiteväärtused.»

Enamik poode on siiski säilitanud siiski toote märgistamise süsteemi. Kaubamaja toidukaubanduse juhi Kadri Aguraiuja sõnul lisab ettevõte lisaks tootja märgistusele ka omalt poolt hinnasildile täiendava värvimärgise.

«Laktoosivabad tooted on tähistatud oranži mummuga,» tõi Aguraiuja näite ja lisas, et märgistatud on ka gluteeni- ning sahharoosivabad tooted ja mahetooted. «Märgistuste info on olemas Toidumaailmas, et lihtsustada klientide ostuprotsessi ja teha see mugavamaks, alati on võimalik küsida lisateavet ka klienditeenindajatelt, kes on toodetega kursis,» sõnas Aguraiuja.

Ka Selveris, Rimis ja Coopis on pood laktoosivabad tooted eraldi märgistanud. Coopi kommunikatsioonijuhi Martin Miido sõnul on põhjuseks üha kasvav tarbijaskond, kes toidukauba ostmisel sellele eraldi tähelepanu pööravad. «Meie huvi on kliendi jaoks muuta poeskäik võimalikult mugavaks, sealhulgas muuta otsitav kaup võimalikult lihtsasti leitavaks,» sõnas Miido.