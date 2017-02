Vaata, milline oli suurim toidutrend maailmas sinu sünniaastal

1989 – veganburgerid. Esimesena valmistas neid Londonis restoraniomanik Gregory Sams, kust hakkasid need edasi levima ka mujale maailma.

1990 – tiramisu. Järjekordne Itaalia kokkade hõrgutis tuli ning saavutas laia populaarsuse.

1991 – Hiina kanasalat. Klassikaliselt kanast, nuudlitest, lehtsalatist, ingverist ja seesamiseemnetest koosnevast salatist leiutati mitmeid endale sobilikke versioone.

1992 – Starbucks. Kohvigigant alustas äriga küll 21 aastat varem, kuid just 90ndate algul hakati hoogsamalt laienema.

1993 – päikesekuivatatud tomatid. Ka siin on tegu Itaalia mõjutustega, mis ükskord maailma huviorbiiti jõudes hakkasid teed leidma mitmesugustesse toitudesse.

1994 – madala rasvasisaldusega toidud. Selleks ajaks olid ameeriklased alustanud ülekaalulisusepaanikat. Poeletid vallutasid madala rasvasisaldusega tooted, mis samas ei pruukinud olla tervislikud – näiteks rasvavabades küpsistes sisaldus sellegipoolest hulk suhkruid või suhkruasendajaid.

1995 – pakendatud snäkid. 90ndate lapsed teavad, et snäkkidemaailmas tekkis aina uusi liidreid. Cheetos, Pringles, Lays – nimekirja võiks lõputult jätkata.

1996 – küpsetatud kalmaarid. Sel ajal ameeriklased ei taibanudki veel kalmaare püüda, jaapanlased ja itaallased aga tegid hoolega erinevaid roogi kalmaaridest. Kalmaar hakkas populaarseks muutuma 80ndatel ning jõudis haripunkti just sel aastal.

1997 – laavakook. Pealt krõbeda, ent seest väljavoolava sulašokolaadiga koogi päritolu üle on palju vaieldud. Kokkuleppele polegi jõutud, ent see klassikaline šokolaadikook on tänaseni paljude restoranide menüüs.

1998 – krabikook. Esmalt oli tegu USAs asuva Marylandi linna eripärase roaga, ent ka see hakkas maailmas edasi levima.

1999 – Cosmopolitan. Aasta varem esilinastus Seksi ja linna esimene osa ning ei läinud palju aega, mil kõik naised soovisid juua just sellest sarjast tuntud kokteili.

2000 – smuuti. Smuutisid valmistati küll juba aastakümneid, kuid selle populaarsuse ning smuutikohvikute avamise vallandas Jamba Juice smuutikett.

2001 – Red Bull viinaga. Eriti kofeiinirikast viinakokteili hakkasid kõik jooma just sel aastal ning oma lihtsuses peetakse seda samas geniaalseks joogiks.

2002 – orgaaniline toit. Sellest aastast alates hakkas tõusma hoopis tarbijate huvi keemiavaba toidu vastu, mis ühtlasi rõõmustas mahetoit kasvatavaid farmereid.

2003 –madala süsivesikusisaldusega toidud. Erinevate dieetidega käis kaasas ka mõnede toitude või toitainete populaarsus või selle langus. Sel aastal mängis rolli Atkinsi süsivesikuvaba dieet, mida paljud proovisid, kuid mis suuri tulemusi ei andnud.

2004 – jogurt. Paljud pidasid jogurtit samuti dieettooteks ning tarbimine tõusis märgatavalt.

2005 – tassikoogid. Ka selles võib süüdistada Seksi ja linna seriaalist tuntud Carrie Bradshaw’d ning sarjas näidatud väikseid armsaid kohvikuid.

2006 – külmutatud jogurt. Justkui jogurti ja jäätise vahepealne madala kalorsusega magustoit avaldas inimestele muljet.

2007 – kodumaine toit. Ajaga on kasvanud ka tarbijate huvi toidu päritolu vastu, kuna soovitakse võimalikult keemiavaba toitu tarbida ning anda oma panus ka kohalike põllumeeste töösse.

2008 – Ramen. Selle populaarsuse alustalaks peetakse David Changi Momofuku Noodle Bar’i avamist New Yorkis, kus sai ramen paljude lemmikuks ning levis sealt edasi.

2009 – peekon. Seda nimetati isegi peekonimaaniaks, sest peekonit tarvitati lihtsalt niisama, nii soolaste kui magusate toitude kõrvale.

2010 – toiduautod. Tänavatoit muutub aasta-aastalt järjest populaarsemaks ning nii korraldatakse ka festivale, kus kogu toitu pakutakse otse autodest.

2011 – hummus. See kikerhernemääre sattus suuremasse huviorbiiti 2000. aastate alguses ning on tugevalt seotud ka veganluse levikuga.

2012 – lehtkapsas. Supertoiduna hinnatud lehtkapsast lisati nii suppidesse, salatitesse kui ka valmistati sellest lehtkapsakrõpse.

2013 – cronut. Tegu on croissanti ja sõõriku ristandiga, mida pakkus emadepäeval oma kohvikus kokk Dominique Ansel. Hiljem hakkasid inimesed iga päev järjekorras ootama, et uudset maiustust osta. Cronuti võtsid oma menüüsse ka Dunkin’ Donuts ning teised tuntud kohvikud.

2014 – kinoa. Gluteenivaba supertoit vastab tänapäeva maailma ettekujutusele tervislikust toidust, mistõttu selle populaarsus aina kasvab.

2015 – röstsai avokaadoga. Esmalt söödi avokaadosaia Austraalias, seejärel võttis kombe üle USA ning ülejäänud maailm. Tervislik avokaado koos krõbeda röstsaiaga on eriti lihtsasti valmistatav, ent samas maitsev vahepala.

2016 – visuaalne toit. Toit pidi eelkõige olema võimalikult hullumeelne, üleküllatud ja eriline, et seda pildistada ning sotsiaalmeedias näidata. Nii kallati näiteks jäätisekokteilid üle hulga vahukoore ja kommidega, et oleks silmale ilusam vaadata.