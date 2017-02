Tubakaseaduse karmistamine jõuab lähemale

Seaduse muutmisega laiendatakse selle reguleerimisala, et ennetada ja vähendada tubakatoodetest tuleneva sõltuvuse ja tervisekahjude levikut ühiskonnas, edastas riigikogu pressiesindaja.

Muudatusega lisatakse tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete väljapaneku keeld ning kaubamärkide esitlemise keeld poodides. Erandid tehakse spetsialiseerunud jaemüügikohtadele, rahvusvahelisel liinil sõitvatele laevadele ning lennujaama ja sadama kinnisel territooriumil asuvatele kauplustele.

Lisaks laiendatakse kehtiva tubakaseaduse müügiedenduse sätteid - näiteks ei tohi tubakatooteid pakkuda loosimise võidu, auhinna või muu hüvena - ning keeldu müüa tubakatootega seonduvat toodet mõne teise tootega (mobiilikott, tuhatoos jm) samas pakendis.

Eelnõuga piiratakse e-sigarettide kättesaadavust ja tarvitamist. E-sigaretid on edaspidi lisaks lasteasutustele keelatud kõigis teistes suitsetamiseks keelatud kohtades (toitlustusettevõtted, poed jm). Senisele piiriülesele kaugmüügi keelule lisandub riigisisene kaugmüügi keeld tubakatoodetele ja e-sigarettidele. See tähendab, et edaspidi ei saa näiteks e-poest või kataloogist neid tooteid osta.

Eelnõuga kehtestatakse nõuded ka e-sigareti nikotiinisisalduseta vedeliku koostisele ja puhtusele. Näiteks ei tohi vedelik sisaldada vitamiine, kofeiini ega muid aineid, mida seostatakse jõu ja energiat andva mõjuga ning keelustatakse tubakast erinevad maitsed e-sigarettides.

Eelnõuga tehakse kohustuslikuks dokumendi küsimine tubaka- või sellega seonduvat toodet ostvalt kliendilt, välja arvatud juhul, kui tegemist on ilmselgelt täisealise või müüjale tuttava isikuga. Maksu- ja tolliametile antakse kontrollostu õigus salatubaka müügi kindlakstegemiseks ning politseiametnikele alaealistele tubakatoodete müügi kindlakstegemiseks koos õigusega vajaduse korral kaasata kontrollostu tegemisse vähemalt 16-aastaseid isikuid.

Seadus jõustub üldises korras. Nimetatud keeldudele ning kehtivatele pakenditele märgistuse nõuete laiendamine pakenditesse lisatavatele trükistele on üleminekuaeg 1. jaanuarini 2019.