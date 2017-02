Eesti suureks juubeliks valmib nii spetsiaalseid maiustusi kui ka napsu

EV100 toimkonna kommunikatsiooniekspert Merje Klopets kinnitas, et nende poole on pöördunud mitmed ettevõtted oma mõtetega ja enamik neist on alles vormi võtmas.

«Küll võib praegu välja tuua, et kindlasti saab süüa juubelišokolaadi ja -jäätist, sest Kalevi ja Balbiinoga on esialgsed kokkulepped olemas,» sõnas ta. Ta rõhutas, et ettevõtted, eriti suveniiritootjad on kindlasti oodatud kaasa mõtlema, millised võiksid olla meened, millega tähistada Eesti suurt sünnipäeva ja mida võiks osta nii koju kui ka väliskülalistele.

Sünnipäevale pühendatud toodete ja teenuste puhul saavad tootjad kasutada EV100 logo ja sümboolikat. Klopets täpsustas, et kui nende kasutamine on kõikidele EV100 programmis kaasalööjatele tasuta, siis juubelitoodete ja -teenuste müüjatelt oodatakse eritoote või -teenuse käibest teatud protsendi ulatuses mõne programmis oleva kingituse või sündmuse toetamist.

«Nii kannaks ettevõtmine laiemat eesmärki ja oleks kasuks tervele kogukonnale. Siis oleks võimalik näiteks teatud tooteid ostes toetada seda, et Eesti lapsed saaksid muusikaõpet pakkuvatesse asutustesse uusi pille või et rohkem Eesti koolihoove saaksid uue näo ja muutuksid senisest õppijasõbralikumaks ja liikumist soodustavamaks,» nimetas Klopets. Algatusi, mille vahel valida, on tema sõnul palju ning lisandub aina juurde.

Kalevi kommunikatsioonijuht Ruth Roht kinnitas, et vabariigi sünnipäevaks valmib tõepoolest temaatiline maiustustekollektsioon, mis jõuab poelettidele juba aprillis. See maiustustevalik koosneb kommikarbist ja šokolaaditahvlitest ning on pakendatud EV100 ametlikku sümboolikat kandvatesse pakenditesse.

«Karge põhjamaise ja minimalistliku disainiga pakendite värvigamma on võetud Eesti lipult – ilus sügavsinine, must ja valge. Pakendite taustal on näha mustrit kriipsukestest ja nullidest. Tegemist ei ole aga ainult mustriga, vaid binaarkoodiga, mis peidab endas Lydia Koidula luuletust Eesti muld ja Eesti süda,» selgitas Roht.

EV100 kommikarbis on pralineekompvekid, mille rohkelt pähklit ja piimatooteid sisaldav täidis on kaetud tumedast šokolaadist glasuuriga. Kompvekid on pakendatud sinimustvalgetesse etikettidesse. Müüki tulevad ka 20-grammised sinises, mustas ja valges pakendis piimašokolaadid.

Balbiino turundusdirektor Enel Kolk lubas, et austusavaldusena Eesti Vabariigile ja kõigile jäätisesõpradele on nad välja töötanud kolm uut jäätist, mis jõuavad sel kevadel poelettidele ning kannavad EV100 logo.

«Eesti jäätis, mille traditsioonide kandmise oleme Balbiinos oma auasjaks võtnud, on vaid pisut noorem kui Eesti Vabariik, seega tundus meile sobilik vabariigi sünnipäeva puhul laiendada Onu Eskimo jäätiste sarja,» rääkis ta. Uued jäätised peaksid tähtsa sündmuse puhul olema ühtaegu traditsioonilised, pidulikud kui ka pakkuma nostalgilist äratundmisrõõmu.

«Saladus uute toodete täpsema kirjelduse ümber hakkab tasapisi sulama koos talve taganemisega ning lubame kõiki jäätisesõpru aegsasti kursis hoida,» lisas Kolk.

Sarnaselt Soome 100. sünnipäevaks spetsiaalselt valmistatud lagritsamaitselise Vana Tallinna likööriga kinnitas ka Liviko juhatuse esimees Janek Kalvi, et kindlasti valmivad Liviko eritooted ka Eesti Vabariigi juubeliks. Sellealased ideed on aga alles arendamisel.

Kalvi eeldas aga, et eestlaste üheks lemmikumaks maitseks võib pidada samamoodi just Vana Tallinnat.

«Vana Tallinn on sajaprotsendiliselt naturaalsetest komponentidest valmistatud eestlaste originaallooming ning liköör on oma populaarse ja hästi äratuntava vürtsise, ent samas sametise maitse tõttu leidnud väga palju austajaid kõikjal maailmas,» ütles ta.