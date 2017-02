Vaata, kus saab soodsalt lumelaua ja mäesuuskadega sõita

Kel radade hulk oluline pole, kuid hind see eest on, tuleks sammud seada Viljandi poole. Päevapilet täiskasvanule maksab seal kümme eurot, mille eest saab sõidurõõmu nautida kahel rajal. Ühel neist saavad algajad oma esimesed libisemised talviseekstreemspordi suunas teha ja teine on edasijõudnutele. Suuskade või lumelaua komplekti saab rentida 19 euro eest.

Kõige suurem radade arv on Munakas, kus päevapilet maksab 24 eurot ja varustuse saab päevaks rentida 19 euroga.

Mõni aasta avatud kuid juba ülimalt populaarseks saanud Kiviõli Seikluskeskuses küll pilet ja varustuse rent kõige kallim, kuid selle eest saab ekstreemspordinautija sõita Eesti pikimatel nõlvadel, kõige pikem neist ulatub 700 meetrini.