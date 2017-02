Sõbrapäev toob poodidesse ohtrasti kommivalikut

Sõbrapäeva üks kõige populaarsemaid kinke on vaieldamatult šokolaad. Olgu see siis pakitud südamekujulisse kinkekarpi või lihtsalt tavalises pakendis, nii mõnigi üllatab oma sõpra või kaaslast sellel päeval just selle maiustusega.

Valentinipäev pole oluline ainult inimestele, vaid ka ettevõtetele, kes on seks puhuks turule tulnud tavalisest suurema koguse magusaga.

«Sõbrapäev on Fazeri jaoks olnud alati üks olulisematest tähtpäevadest aastas ja loomulikult oleme selleks korralikult valmistunud,» sõnas Fazeri maiustuste kategooriajuht Triin Aasma.

«Lisaks tavatoodetele on meil sõbrapäevaks pakkuda ka südamekujulised Geisha kommikarbid. Need on tavalisest personaalsemad ja emotsionaalsemad, sest iga karbi kaanele on kirjutatud üks neljast ingliskeelsest sõnumist – With hugs, Love ya, Missed you ja With love,» märkis ta. Aasma sõnul paiskab Fazer Eestisse müügile 2 tonni ehk 9000 südamekujulist kommikarpi.

Kalev toodab saabuvaks sõbrapäevaks üle 47 tonni erikujundusega maiustusi, mida on 38 protsendi võrra enam kui möödunud aastal. Kuigi osa sõbrapäevatoodetest läheb ekspordiks, jääb enamik siiski koduturule Eestis. Kalevi valentinipäeva erikollektsioon sisaldab ühtekokku 14 šokolaadi ja kommikarpi.

Viimastel aastatel on populaarsed olnud väikesed 20-grammised sõbrasõnumiga maiused, mis moodustavad Kalevi sõbrapäevatoodangust olulise osa ka tänavu. Sel korral on viie erineva humoorika sõnumiga üllatamas uus noortepärase välimusega šokolaad Nurr.

«Nurr pole just suupeale kukkunud ning ka sõbrapäevaks jagab ta lahkelt oma vahvaid mõtteid, nagu näiteks «Sul on minuga vedanud» või «Õnneks olen sul mina». Pisike šokolaad on sobilik kingitus kõigile väikestele ja suurtele magusasõpradele,» rääkis ASi Kalev turundusjuht Anne Tääkre.

Täiesti uus maius Kalevi sõbrapäevavalikus on piimašokolaad kookose ja vaarikaga, kus šokolaadi sisse on puistatud kookoshelbeid ja naturaalseid kuivatatud vaarikatükke.

Lisaks leiab Kalevi sõbrapäeva kollektsioonist palju teisi juba tuttavaid maiustusi nii heale sõbrale, toredale kolleegile, armsale pereliikmele kui ka kõige kallimale.

Sõbrasõnumit kannavad sel korral ka klassikaline 100-grammine piimašokolaad kartongümbrises ja paljude poolt armastatud šokolaadinööbid. Samuti leiab erikollektsioonist tavapärasest suurema, 300-grammise tumeda šokolaadi kirssidega. Kommikarpidest on valikus jäätisemaitselise koorelikööritäidisega šokolaadikompvekid ja kohvitrühvlid.