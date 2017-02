Kogenud matkaja avaldab seitse rahanippi, kuidas odavalt reisida

Ragusa tõdeb, et pole oluline, mida me elus teeme, alati on ja jääb selle osaks ka töötamine, et raha teenida, kirjutab Business Insider. «Pärast elustiilimuutust, mis sisaldab ohtralt reisimist ning alternatiivsete rahateenimisvõimaluste leidmist, olen kõrva taha pannud mõned nipid, mis kuluks ka teistele reisiva elustiili harrastajatele ära,» selgitas ta.

Sa ei vaja palju raha. On palju asju, mida me tegelikult ei vaja – kallis šampoon, Starbucksi kohv ja tuttuus iPhone nutitelefon on vaid mõned neist. Tegu on pelgalt ihaldusväärsete asjadega, mida me soovime omada, kuigi saaks ka ilma nendeta suurepäraselt hakkama. Inimesed räägivad palju, et tahaksid rohkem reisida, kuid nad ei tee esmaseid asju, et see teoks saaks. Näiteks tasub ühe esimese asjana jätta tegemata ebavajalikud kulutused. Kõike ei pea küll kõrvale jätma, ent ka väikestest igapäevastest kulutustest loobumine annab märkimisväärse säästu. Lisaks on huvitavad kogemused palju rohkem väärt kui asjad, mis aasta-paari pärast on jälle vananenud või kasutuskõlbmatud.

Ära anna oma raha kergelt välja. Küsi alati neutraalsetelt isikutelt (hotellitöötaja, turismiinfo töötaja jm), palju miski välismaal maksab, et mitte lasta endalt raha välja petta. Kindlasti tasub nii kodukohas kui välismaal olla teadlik, millised petuskeemid parasjagu levivad, et sama asja vältida. Turgudel ja laatadel võid julgelt küsida kaupmehelt soodsamat hinda, sest sul pole ju sellega midagi kaotada. Kokkuvõttes on mitmeid viise, kuidas sul tahetakse nahka üle kõrvade tõmmata, ent ole teadlik ning ära lase seda teha.

Reisi vastavalt oma võimalustele. Igatsed imelist puhkust Pariisis, ent su pangakonto räägib teist juttu – kui tead, et kohapeal oleks majanduslikult raske toime tulla, siis ära mine sinna. Pole mõtet minna puhkusele, mida sa ei suuda nautida, vaid pead pidevalt rahale mõtlema. Selle asemel otsi sihtkohti, kus näiteks kohalik elu on soodsam ning jälgi odavate lennupiletite pakkumisi.

Mõtle reisi sihtkohad hoolikalt läbi. Tahad minna Jaapanisse, ent sul on selleks aega vaid nädal? See tähendab, et transport võtab suure osa ajast ära ning kohapeal viibimiseks jääb aega väheks. Reisi nii, et see oleks majanduslikult kui ka geograafilisest vaatepunktist mõistlik, mitte pelgalt raha kulutamine lühikesele puhkusele. Mida kaugemale ning pingelisema ajakavaga reisid, seda rohkem maksad ning vähem saad puhkust nautida.

Vähem on rohkem. Inimesed tahavad lühikese ajaga puhkusest võimalikult palju välja pigistada. Kas pigem naudiksid ühe nädala jooksul üht sihtkohta ja tutvuksid sellega põhjalikult või mahutaksid sellesse aega kiirelt viis sihtpunkti, mille vahel liigeldes raiskaksid omakorda aega transpordile? Esimene variant tundub rohkem nagu puhkus ning teine kõlab kui see, mille eest tavaliselt puhkama põgenetakse. Võta rahulikult, kuna just see on nauditava puhkuse eesmärk.

Otsi oma reisibaas. Kui tahad kindlas piirkonnas reisida palju ja pikema aja vältel, siis tasub välja mõelda, kas saaksid viibida mõne tuttava juures või üürida mõneks nädalaks soodsalt toa. See on palju säästlikum ja vähem närve kulutavam variant, kui lennata sihtpunkti ja tagasi ning näiteks kolme nädala pärast sama korrata.

Tee endale päevaeelarve. Tundub kui tüütu plaan, ent pikemalt reisides on see vajalik. Esmalt tutvu majutuse hindadega ning plaani keskmine ööbimiskulu, mis su eelarvesse sobiks. Seejärel vii end kurssi toiduhindadega, kuna ka ilma selleta pole võimalik hakkama saada. Kolmandaks mõtle, kas ja kui palju tahad päevas kulutada hobitegevustele – näiteks rannas päevitamine on tasuta, samas kui paadisõidule kulub raha. Päevaeelarve aitab järge pidada, kui palju sa kulutad ning kaua sel viisil reisida saaksid.