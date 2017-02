Tarbijakaitse: mustas nimekirjas olev Crazydeal jätkuvalt ei täida kohustusi

Mustas nimekirjas olev Crazydeal jätkab aktiivse müügitööga, ent olemasolevate tarbijate muresid seoses saamata kauba ja raha tagasi maksmisega ei suuda kaupleja iseseisvalt lahendada ja ametisse pöördujate arv üha kasvab.

Tarbijakaitseamet pani jaanuaris Crazydeal Group OÜ e-poodide musta nimekirja, et hoiatada tarbijaid probleemide eest, mis on tekkinud kõnealuse kauplejaga. Alates eelmise aasta teisest poolest ehk ajast, mil veebilehte www.crazydeal.ee haldab Crazydeal Group on tarbijail olnud probleeme veebipoest kauba saamisega ning lepingust taganemisel raha tagasi saamisega.

Tänaseks on tarbijakaitseametisse pöördunud üle 400 tarbija, ligemale pooled neist pöördusid ametisse pärast kaupleja musta nimekirja lisamist. Tarbijate kaebused on lahenenud ja raha tagastamine tarbijale on toimunud peamiselt pärast ameti sekkumist, kuid ettevõtte käitumismuster on jäänud samaks ning tarbijate pöördumised sama probleemiga jätkuvad. Tarbijakaitseamet soovitab tarbijatel enne tehingut mõelda, kas selline kaupleja on usaldusväärne, et tehingusse astuda. Kahtluse korral soovitab amet seda pigem mitte teha.

Tarbijakaitseametil on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest võimaldamaks tarbijatel teha teadlikke valikuid.