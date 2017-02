Oluline teada: igal jääteel sõites kaskokindlustusest abi pole

Täna avas maanteeamet esimese merejääteena Haapsalu–Noarootsi jäätee. Kui ametlikel jääteedel liiklemine on kontrollitud ja turvaline, siis külmade saabudes sagenevad ka omal vastutusel ettevõetud sõidud teistel jääkatte saanud veekogudel.

«Kui õnnetus juhtub väljaspool ametlikku teeliiklust, näiteks mitteametlikul jääteel, siis ei hüvita teadaolevalt ühegi seltsi kaskokindlustus sellise mõtlematu teoga tekitatud kahju,» ütles ERGO kindlustuse transpordikahjude grupi juht Rain Tomingas.

Kui auto vajub vette väljaspool ametlikku jääteed, hüvitab liikluskindlustus vaid kaassõitjale tekkinud tervisekahju.

Kokku vastutab maateeamet Eestis seitsme ametliku jäätrassi rajamise eest. Tominga sõnul on need vastavalt märgistatud ning liiklemine seal ohutusnõuetega kontrollitud. Oluline on järgida ka kellaaegasid, kui need on eraldi välja toodud.

Väljaspool ametlikult avatud jääteed autoga veekogu jääl sõitmine toimub aga täielikult juhi omal vastutusel ning see pole kunagi ohutu. Samuti ei kehti kaskokindlustus näiteks põllule rajatud lumerajal.

Jääteel liiklemise kord:

jäätee on liiklemiseks avatud ainult valge ajal, alla 300 meetri nähtavuse korral liiklus suletakse;

soovitav sõidukiirus on kuni 25 km/h või 40-70 km/h (kiirusel 25-40 km/h võib sõiduk tekitada jää lõhkumist soodustavat resonantslainet);

jääteele võib sõita ainult tähistatud kohtadest, minimaalselt kaheminutilise ajavahemiku järel;

sõiduki vahet eessõitjaga tuleb hoida vähemalt 250 meetrit;

keelatud on eessõitjast möödumine ja kahesuunaline sõit samal sõidurajal;

tähistatud jääteest kõrvale sõita ei ole lubatud;

turvavööd peab hoidma lahti ja tuleb jälgida, et sõiduki uksed oleks kergesti avatavad;

ebatasased kohad tuleb ületada võimalikult väikese kiirusega;

jääteel ei tohi autot seisma jätta, kihutada, liigelda tuisuga, uduga, pimedas.

Jääteele sõites salvesta mobiiltelefoni jäätee alguse viidal olev valvetalituse number, et vajadusel abi kutsuda.

kindlasti ei tohi sõita seni avamata jääteedele, see on eluohtlik!

Allikas: maanteeamet