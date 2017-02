Viis nippi, kuidas tellida tervislikum pitsa

Vähenda kogust. Kindlasti vali suure pitsa asemel väike või keskmine. Kalorsuselt on sellel alustuseks üsna suur erinevus, näiteks suure pitsa ühes lõigus on keskmiselt 300 kalorit, keskmises aga 200 kalori kandis. Nii väldid ka seda, et suure pitsa söömise järel poleks kõht pungil täis.

Ära liialda pitsakattega. Unusta ära topeltkogus juustu või sinki – ka nii sisaldab pitsa vähem kaloreid ja rasva. Ka lisajuustu arvelt võid juba 100 kalorit kokku hoida. Kui armastad eriti juustust pitsat ning selle arvelt kokku hoida ei tihka, siis piirdugi vaid ühe rikkaliku lõiguga.

Vali õhuke põhi. Rohkem kaloreid leidub paksu põhjaga pannipitsas, kuna see on juba koguseliselt suurem ning vajab küpsemiseks rohkem rasvainet. Ka selle arvelt saab umbes sada kalorit kokku hoida.

Juurviljad lisanditeks. Iga taimne lisand on tervislikum kui mistahes liha ning täiustab sellegipoolest pitsakatet. Näiteks paprika ja jalopeno pipar annavad pitsale nii vürtsi kui kerget magusust. Kõige tervislikum variant on täielikult vegan-pitsa. Ühes sellises pitsalõigus võib olla umbkaudu 170-200 kalorit, samas ükski lihaga pitsalõik alla 200 kalori ei sisalda. Lisaks on lihaga pitsa rasvarohkem ja soolasem, kuna juurviljad rasva praktiliselt ei sisalda. Kui oled suur lihasõber, siis vali töödeldud liha (salaami, sink, segahakkliha) asemel pitsa peale kanafilee.

Alusta hoopis salatist. Võta eelroaks kerge salat ning joo ohtralt vett kõrvale. Seda suurem on tõenäosus, et suurt pitsaisu sul ei tekigi või suudad piirduda ühe-kahe lõiguga, kuna kõht hakkab eelrooga süües kiiremini täituma.