Prisma müüb üliodavat piima kahjumiga

Prisma kauplusteketi esindaja tunnistab, et odavaimale piimale makstakse ise peale, sest konkurents on tihe ning piim on üks kaup, mis inimesi poodi meelitab. Prisma kinnitab, et talumees saab oma hinna sellest hoolimata kätte, kirjutab ERR uudisteportaal.

«Allahindlus on tehtud Prisma Peremarketi enda katte arvelt, seega saavad põllumehed ja tootjad oma tavapärast hinda. Prisma Peremarketis on sortimendis veel 16 erinevat Eesti piima, hinnaga 29-sendisest kilepiima liitrist kuni Nopri toorpiimani, mille hind on 1.15 eurot,» ütles Prisma kategooriajuht Kaimo Niitaru.

Kas piimahinna kampaania on ühekordne ettevõtmine võib saab sellest taas norm, kaupluse esindaja ei kommenteerinud.