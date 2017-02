Nordea klientidel esineb tõrkeid andmete edastamisel MTAsse

Nordea kodulehe andmeil on tuludeklaratsiooni andmete edastamisega Nordea netipangast maksu- ja tolliametisse olnud tõrkeid juba teisipäevast saati.

Nordea kommunikatsiooni projektijuht Jane-Liina Liiv kinnitas, et Nordea ning maksu- ja tolliameti IT-osakonnad tegelevad aktiivselt vea parandamisega ja annavad endast parima, et andmete edastamine eeldeklareerimise perioodil esimesel võimalusel korda saada.

«Tegemist on tehnilist laadi probleemiga, mille lahendamisega tegeletakse. Nordea panga klientidele jääb aga võimalus esitada intressitõendeid kuni tuludeklareerimise perioodi alguseni (15.02.), mis tähendab, et nii kui probleem laheneb, siis jätame kanali avatuks vaatamata sellele, et eeldeklareerimisperiood on lõppenud,» selgitas Liiv.

Ta lisas, et eeltäidetud tuludeklaratsiooni näevad kliendid ka täna maksu- ja tolliameti kodulehel, ainult makstud intressiinfo on hetkel veel puudulik.

Nordea vabandab klientide ees ebamugavuste pärast.