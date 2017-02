15 nõuannet, mis hädaolukorras võivad elu päästa

Kui saad rahvarohkes kohas viga, vali välja üks inimene, kellelt abi paluda. Sel puhul kipub tekkima kõrvalseisja efekt – paljud inimesed kõnnivad kannatanust mööda, kuna arvavad, et küllap keegi teine juba aitab või helistas hädaabisse. Püüa hoida inimestega silmsidet, et nad saaks aru, et pöördud konkreetselt nende poole ning küsid abi.

Ere taskulamp võib olla hea kaitse. Pipragaasi asemel võid kaasas kanda ka väga ereda valgusega taskulampi, mis peletab varga või ründaja samamoodi minema. Kui sulle läheneb potentsiaalselt ohtlik inimene, lase ere valgus talle otse silma (eriti hea, kui see toimub öösel) ning kasuta tema nõrka hetke ise põgenemiseks. Juhul kui olukorrast valesti aru said ning ohtu polnud, siis pole samas keegi sellega viga saanud.

Matkal eksinuna otsi veekogu või tara. Oja või jõgi voolab alati allamäge ning viib lõpuks selle suudmeni – veekogude äärde kipuvad ka inimesed kodu rajama. Tara või suurem aed annab märku, et maantee on lähedal.

Samaaegselt kõndida ja sõnumeid trükkida on ajule koormav. Ohutusinsener Murali Krishnan toob välja, et jalutamine ning samaaegselt telefonis trükkimine nõuab ajult suurt kognitiivset pingutust. Selle tulemusena ei saa kummalegi tegevusele täielikult keskenduda, oled hajevil ja tähelepanematu ega pruugi märgata eesseisvat asja või isegi lähenevat autot. Seega pane parem telefon käest ning hoia pilk üleval.

Kasuta auto peegleid korralikult. Autot juhtides ei pea kindlasti mitte leppima, et iga nurga taha ei näe, vaid selle vastu aitab pelgalt peeglite õige reguleerimine. Säti peeglid nii, et näeksid selgelt nii auto külgi kui ka seda, mis toimub sinu sõiduki taga. Mõnesekundiline vaev aitab turvalisele sõidule palju kaasa.

Hoia end soojas. Insener Lia Lavoie rõhutab, et märjaks saamise, haigestumise ning kehasoojuse vahel on oluline seos. Kui jalad saavad märjaks, langeb mõnevõrra ka kehatemperatuur ning haigestumise tõenäosus on suurem. Kindlustamaks, et kehatemperatuur külma või vihmase ilmaga ei langeks, investeeri puuvillaste riiete asemel villastesse. Need imavad rohkem niiskust ning nahk jääb seega kuivemaks ega jahuta kehatemperatuuri. Kõige kindlam on aga kuivana püsida.