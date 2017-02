Õõvastav põhjus, miks tekivad kanale valged rasvaribad

Viimasel ajal on poodides paljudel kanafilee tükkidel küljes valged rasvaribad, mille taga on paljudel tehislikes tingimustes peetavatel kanadel esinev haigus, kirjutab FoodBeast.

Haigust nimetataks müopaatiaks ning selle tulemuseks on rasva imbumine lihaskiududesse. See tähendab, et kana kaotab lihasmassi ning hakkab muutuma järjest rasvasemaks. Nii võib kana seitsmeprotsendiline rasvasisaldus suureneda kuni 21 protsendini. Seega ei kannata pelgalt kana kvaliteet, vaid ka toiteväärtus.

Eelmisel aastal avaldati uuring, mis viitas, et rasvaribadel on kana kvaliteedile kahjulik efekt. See mõjutab muuhulgas ka kanaliha imamisvõimet, mis tähendab, et kana ei omasta enam väga hästi marinaade ning kipub küpsetamisel kuivaks muutuma. Lisaks leiti, et rasvaribade esinemine on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud: 285 testitud linnust oli 96 protsendil filee küljes valged ribad.

Tõenäolisemalt juhtub see tehislikus keskkonnas kasvavate kanadega, kellele antakse sööta, mis kasvatab kanad võimalikult kiiresti suureks, et neist oleks võimalik kiiremini liha saada. Kes soovib sellise kana söömist vältida, peaks eelistama vabaltpeetavate kanade liha, mille turuosa on siiski kahjuks üsna väike.