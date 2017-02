Tähitud kirjaga saadetud kingitus läks kaduma

«Tahtsin saata sugulasele sünnipäevaks 50eurose kinkekaardi,» rääkis Lääne Elule Haapsalu elanik Linda. Proua läinud 1. veebruaril kirjaga, millele oli kleepinud 65-sendise margi, ise postimajja, et see tähitult teele saata.

Teenindaja lisas kirjale veel marke 2,50 eest. Kirja saatmist tunnistab tšekk, kiri jäi teenindaja kätte.

4. veebruarist peale on Linda iga päev adressaadilt uurinud, kas ta on kirja juba kätte saanud ning helistanud ka postifirmale. Kinkekaart on aga justkui õhku haihtunud.

Omniva pressiesindaja Mattias Kaiv selgitas, et postitöötajad on kirja põhjalikult otsinud nii Haapsalu postkontorist kui ka postivahetuspunktist, samuti on kirjadel silma peal hoidnud Mustamäe kandekeskus, juhuks kui saadetis peaks sihtkoha postiasutusse jõudma. Pingutustele vaatamata pole paraku õnnestunud kirja leida.

Postifirma on seisukohal, et Linda oleks pidanud kinkekaardi saatma väärtsaadetisena, mitte aga tähitud kirjana. «Juhul kui kiri jääbki kadunuks, ei kuulu see hüvitamisele, sest rahalise väärtusega kinkekaarte tohib saata ainult väärtsaadetisena,» nentis Kaiv. Linda väitel olekski ta seda teinud, kui postkontorist oleks nõnda soovitatud.