Kokkade nõuanded: kuidas korraldada valentinipäeva õhtusöök

Kulinaarse maailma eksperdid Bryan ja Michael Voltaggio, Marcus Samuelsson ning José Andrés annavad FoodBeastis tähtsa päeva eel nõu, kuidas peaks valentinipäeva õhtusöögi korraldama. Kokad rõhutavad, et eelkõige tuleks piirduda lihtsa einega, mis alati välja tuleb ning panustada rohkem mõnusale ajaveetmisele.

Michael Voltaggio (Voltaggio Brothers Steakhouse)

«Üks minu soovitusi valentinipäevaks võib mõjuda küll kulunult, kuid koos eine valmistamine on oluliselt romantilisem kui üksi kokkamine. Nimelt osta valmis pitsatainas või tee see ise, kui sul on aega. Osta kokku erinevaid pitsakatteid, kasutage oma fantaasiat ning looge mõlemale sobivad pitsad, mida koos nautida,» soovitas ta.

Bryan Voltaggio (Voltaggio Brothers Steakhouse)

«Ka mina soovitan pigem koos toitu valmistada. Kui kaks inimest on köögitoimkonnas, siis jagage menüü ära ning las mõlemad toovad midagi lauale. Üks teeb lihtsa salati, teine valmistab liha, kuid mõlemad olete kaasatud. Või kui tõepoolest tahad üksinda kallima jaoks kokata, siis pööra tähelepanu sellele, mis talle meeldiks, mitte ära valmista toitu endale keskendudes,» märkis ta.

Marcus Samuelsson (Restoran Marcus)

«Kaasa oma partner ning valmistage õhtusöök koos. Pearoaks sobib mõni lihtsam pasta või ka suurem liharoog, mida saaksite koos süüa, et see ei mõjuks seedimisele nii raskelt. Magustoiduks kastke näiteks maasikaid šokolaadi sisse ning pakkuge neid üksteisele,» tõi ta näite.

José Andrés (Fish by José Andrés)

«Romantika on paljuski meeleseisund ning pole midagi ebaromantilisemat, kui terve kraanikausitäis potte-panne, mida hiljem pesta. Kui tahad teha midagi romantilist, siis tee pigem vähem kui rohkem. Sel õhtul tähendab romantika eelkõige oma kallima kaisus ja talle silma vaadates veedetud aega – seega tee kindlaks, et toidud valmivad lihtsalt ja kiirelt, et sul oleks aega tähtsamatele asjadele keskenduda,» andis kokk nõu.