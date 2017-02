Leiutati näo kujule sobiv veiniklaas

Tavalisse veiniklaasi on suhteliselt võimatu nina joomise ajal sisse panna, et lisaks maitsele ka veiniaroome nautida, vahendab The Independent. Selleks, et veininautija saaks aga täieliku elamuse, on tootedisainer James Piatt leiutanud uutmoodi veiniklaasi, mis kannab nime veinimaskiklaas.

Veinimaskiklaas on disainitud sarnaselt gaasimaskiga, mille ülemine osa mahutab klaasi sisse ka nina ja mõlemal pool äärtes on väikesed augud, mille kaudu saab veini joomise ajal hingata.

Wine Glass Mask / Kickstarter

Sel viisiil on võimalik tunda veinis olevate puuviljade, vürtside, ürtide ja lillede lõhna ja maitset hulga paremini kui tavaliste veiniklaasidega.

«Hingates tunned väga selgelt tunnetatavat aroomi, mis muudab veinijoomise kogemuse hoopis teistsuguseks, kui see varem on olnud,» sõnas Piatt.

Pokaal on valmistatud pressitud klaasist ning mõõtmisel on kasutatud erinevaid nägusid, et saada enam-vähem universaalne kuju. Piatt garanteerib, et pärast veinimaskiklaasist joomist ei ole enam veini joomine sama, mis varem.