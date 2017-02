Nipid, mis aitavad külma ilma ajal raha säästa

Täida akende ja uste õhuvahed. «Juba see aitab säästa raha,» sõnas Matthews. «Samuti pole selleks vaja erilisi oskusi, pea kõik suudavad seda teha.»

Lülita kodust väljudes kliimaseade välja. Üks lisa liigutus kodust lahkudes aitab säästa hulga raha.

Sea oma laeventilaator kellasuunas pöörlema. Suvel on hea, kui laeventilaator pöörleb vastupäeva, sest see tekitab mõnusa briisi, mis jahutab. Talvel tuleks laeventilaator seada aga kellasuunas, et see tõukaks sooja õhu, mis üles on kerkinud, allapoole.

Võta lühemaid dušše. Kuigi pikk ja kuum dušš on külmal ajal väga mõnus, on see ka üsna kulukas.

Lase oma kodu soojuskaameraga üle vaadata, et teada saada kus on kõige suuremad õhulekked. Kvalifitseeritud ekspert võib küll kallis olla, kuid kui tema nõu kuulda võtta, aitab see pikas perspektiivis hulga raha kokku hoida.