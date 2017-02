Lugeja küsib: millised on lapsepuhkusel ema õigused töötu abirahale?

Vastab töötukassa töötutoetuse juht Kristiina Kuusmaa.

Omal soovil töösuhte lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel on õigus töötutoetusele, mille päevamäär 2017. aastal on 4,86 eurot ja mida makstakse kuni tööle asumiseni, kuid mitte kauem kui 270 päeva.

Töötutoetus määratakse tingimusel, kui inimene on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud või tegelenud 180 päeva tööga võrdsustatud tegevusega.

Töötutoetus arvestatakse alates kaheksandast päevast töötutoetuse avalduse esitamise päevast arvates ja makstakse välja pärast töötukassasse nõustamisele pöördumist eelnevate päevade eest.

Kui inimene on olnud lapsehoolduspuhkusel ning lõpetab omal soovil töösuhte, tekib tal õigus töötutoetusele töötamise hõive alusel. Kui töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul on inimesel töötamist vähem kui 180 päeva, on võimalik taotleda toetust ka alla kaheksa-aastase lapse kasvatamise alusel.