Kontoriromantikat on märganud või kogenud iga teine eestimaalane

«Rahvusvahelised uuringud on juba varem näidanud, et enam kui pooled töötajad on töökohal mingit sorti romantilist suhet kogenud,» ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. Väidetavalt on koguni kolmandik töötajaist leidnud just töökohalt ka oma abikaasa.

Auväärti sõnul selgus möödunud aastal lätlaste poolt läbi viidud uuringus, et ka koguni 38 protsendil lätlastel on kontoriromantika kogemus olemas. Värskest CV Keskuse küsitlusest selgus, et Eestis on kontoriromantikat ise kogenud 16,6 protsenti vastajatest ja kolleegide vahel märganud 28,4 protsenti.

Uuringust selgus, et eestlastest astuvad töökohal enim suhtesse koolituse ja personalitöö (28 protsenti), turunduse ja reklaami (25 protsenti), mehaanika (21 protsenti), toitlustus- (21 protsenti) ja müügivaldkonna töötajad (20 protsenti).

Veel ilmnes, et mehed on naistest altimad töökohal suhtesse astumisel – nimelt oli romantilist suhet tööl kogenud 20,6 protsenti meestest ja 13,3 protsenti naistest. Küll aga märkavad just naised paremini suhet kolleegide vahel (31,5 protsenti naistest ja 24,2 protsenti meestest).

Auväärt lisas, et mullusest CV Keskuse uuringust selgus, et iga teine kaasmaalane on teinud ületunde – see aga tähendab, et väga suur osa oma ärkveloleku ajast veedetakse just töökaaslaste seltsis, seega ei saagi romantikute suur osakaal olla üllatav.

«Kuna tööjõupuuduse süvenemine avaldab mõju ka tänaste töötajate töökoormusele, võib see tähendada ka kasvavaid kirglikke ületunde,» märkis ta.